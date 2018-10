06, Mayo, 2015 06, Mayo, 2015 10:43 a.m. 10:43 a.m.

DIPUTADOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL CIERRE DEL CHIPOTE

Existen diversas opiniones políticas sobre el cierre o no de las cárceles de Auxilio Judicial o El Chipote. Meses atrás la Bancada del PLI, introdujo ante la Primera Secretaria del Parlamento una iniciativa donde establecían el cierre definitivo de este presidio para convertirlo en un museo histórico, no obstante los diputados sandinistas aseguran que el lugar no se puede cerrar pues el país, carece de sistemas penitenciarios. En los últimos años las denuncias de detenidos que han sido torturados en El Chipote han sido reiteradas, sin embargo nadie ha logrado probar que en esas cárceles se cometan ese tipo de prácticas. En septiembre del año 2013, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos junto a los diputados del PLI, introdujeron una iniciativa para el cierre definitivo de estos calabozos. “Es necesario que estas cárceles se conviertan en un museo histórico porque ahí se escribió con sangre la historia de nuestro país”, dijo el diputado del PLI, Armando Herrera. “No solo que se cierre El Chipote, también que se revise la actuación de la policía que ahora secuestra a los ciudadanos violentando sus derechos Constitucionales y luego los desaparece”, afirmò Eliseo Núñez, diputado del PLI. Por su parte la diputada sandinista Alba Palacios, señalò que el país tiene sus limitaciones presupuestarias y que no pueden darse mejores condiciones a los reos, además manifestó que el país carece de Sistemas Penitenciarios. Este miércoles los diputados del PLI que forman parte de la Comisión de Gobernación sometieron a votación una solicitud de interpelación de la jefa de la Policía, Aminta Granera, sin embargo; fueron superados en mayoría por los diputados sandinistas que votaron en contra de la solicitud. “Desgraciadamente no pudimos conseguir los votos necesarios para interpelar a la Jefa policial, porque queremos saber que está pasando”, externò Luis Callejas, presidente de la Comisión de Gobernación. “No existen pruebas que en ese lugar se practiquen torturas, Nicaragua está en contra de la tortura y creímos inconveniente citar a la Directora de la Policía Nacional”, asegurò Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Gobernación Las cárceles del Chipote tienen unos 80 años de existencia y muy pocas veces, los organismos de Derechos Humanos han logrado ingresar para inspeccionar las condiciones que se les brinda a los detenidos. 100% Noticias