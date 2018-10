07, Mayo, 2015 07, Mayo, 2015 2:08 a.m. 2:08 a.m.

CÁNCER DE MAMA AFECTA A MUJERES JÓVENES EN NICARAGUA

Para el Dr. Roberto Ortega, director médico de la Fundación Ortiz Gurdián, el cáncer de mama es un problema mundial que, a diferencia de los países desarrollados, los que están en vías de desarrollo lo diagnostican en etapas más avanzadas, por lo general en el estadio dos y tres, incluso cuatro. “Tenemos que cambiar ese concepto de que el cáncer es solo para mujeres de mayor edad. Lo que pasa es que muchas pacientes no tienen la información”, indica el médico. Las estadísticas mundiales reflejan que una de cada diez mujeres, en cualquier momento de su vida, será diagnosticada con cáncer de mama. “Debemos partir diciendo que el principal factor de riesgo para desarrollar el cáncer de mama es la propia condición de ser mujer… Por eso insistimos tanto en el autoexamen”, agrega el Dr. Ortega. Aunque, los médicos son enfáticos al afirmar que el cáncer de mama en mujeres jóvenes obedece más a un problema de genética. “A diferencia del cáncer cervicouterino, el de mama es menos prevenible, dado que tiene una carga genética mayor. Las pacientes traen estas alteraciones en su cuerpo, por tanto lo que pretendemos es detectarlo en una fase temprana”, explica el Dr. Vladimir Altamirano, presidente de la Asociación Nicaragüense de Oncología (Anico). Altamirano señala que el ascenso del cáncer de mama es inevitable y advierte que con los años irá aumentando, no porque más mujeres vayan a padecer de cáncer, sino porque el acceso a los servicios de salud y el desarrollo de países como Nicaragua permitirán realizar más diagnósticos. En Nicaragua, el 10% de casos de cáncer de mama se diagnostica en mujeres jóvenes. “En Latinoamérica es muy frecuente que las pacientes jóvenes desarrollen un cáncer triple negativo, es decir más agresivo, que responde poco a los medicamentos y se propaga más rápido”, afirma el médico nicaragüense Vladimir Altamirano. Los especialistas del continente aún no logran identificar las causas. END