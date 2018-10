07, Mayo, 2015 07, Mayo, 2015 8:18 a.m. 8:18 a.m.

MILTON ARCIA VA A JUICIO POR INJURIAS Y CALUMNIAS

El empresario Milton Arcia se declaró perseguido después de ser notificado de una acusación en su contra por presuntas injurias y calumnias en perjuicio de Denis Antonio Hurtado, funcionario de la Empresa Nacional de Puertos (EPN). “Este es un acto de persecución en mi contra; pero allí vamos a estar con la verdad y la justicia en la mano”, aseguró Arcia al referirse a la citatoria judicial del Juzgado Tercero Local Penal de la capital. La audiencia inicial con características de preliminar está programada para este jueves a las diez de la mañana en el Tribunal Escuela ubicado en la Universidad Centroamericana (UCA), donde actualmente el Juzgado Tercero Local Penal realiza sus audiencias y juicios. Cuestiona Arcia se quejó que mientras la acusación presentada por Hurtado es tramitada de manera expedita, la denuncia que él presentó hace un mes contra cinco funcionarios gubernamentales por la destrucción de su hotel en el muelle de Moyogalpa, Isla de Ometepe, no recibe igual tratamiento. El empresario isleño dijo no entender la acusación de Hurtado “porque nosotros tenemos los vídeos donde aparece él dirigiendo la destrucción de nuestro hotel”, aseguró. El terreno expropiado a Arcia es el mismo que le entregó la Procuraduría General de la República (PGR) en agosto del 2014, en compensación por las inversiones que hizo en el puerto Rubén Darío, en el Malecón de Managua. La propiedad fue declarada de utilidad pública mediante un acuerdo administrativo con fecha del 27 de marzo del 2015, firmado por el procurador general de la República, Hernán Estrada. Por otro lado, un inesperado incidente se produjo al final de la audiencia en la que el juez Tercero Local Penal de la capital, Ernesto rodríguez, mandó a juicio para el próximo 20 de mayo al empresario Milton Arcia quien es querellado por presuntas injurias y calumnias en perjuicio del funcionario de la Empresa Nacional de Puertos, Denis Hurtado. El incidente que se produjo fue cuando personas que llegaron a apoyar a Arcia gritaron al judicial “corrupto, juez corrupto”, lo que provocó que el juez ordenara al único policía que estaba en el tribunal escuela en la Universidad Centroamericana, la detención de una mujer. Sin embargo, esto fue impedido por otras personas que acompañaban a la mujer. El policía dijo que no podía hacer nada por cumplir la orden ya que las personas que acompañaban a la mujer no identificada, le superaban en número. Finalmente la mujer salió corriendo de la universidad por el portón norte donde abordó un taxi. END