PROPONEN INSTALAR SISTEMA DE VIGILANCIA EN CÁRCELES

Instalar cámaras de seguridad en las celdas del Chipote evitaría suspicacias acerca del trato que reciben los detenidos por parte de la Policía Nacional. El último caso donde un reo se ahorcò en una de las cárceles de Auxilio Judicial, despertó muchas interrogantes sobre la versión de los hechos brindadas por las autoridades de la policía. Cada vez son más comunes las denuncias de maltrato y de tortura que exponen quienes han estado recluidos en las cárceles del Chipote. Sin embargo; no existen pruebas fehacientes que lo demuestren. Las cámaras de vigilancia permitirían a la Policía, demostrar la veracidad o no de las acusaciones, esto a juicio del director de la CPDH y de algunos ciudadanos consultados. “Lógicamente que la policía debe ir preparándose desde el punto de vista de la tecnología y no solo debe colocar cámaras en el Chipote sino en todas las estaciones policiales porque esto le da mayor credibilidad en lo que verdaderamente está sucediendo”, señalò Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. “Muchas veces dentro de las cárceles hay pelitos entre los mismos reos más de alguno aparece muerto y la policía no puede dar prueba de lo que paso y las cámaras, les serìan de mucha utilidad en estos casos”, expresò Alfonzo García, ciudadano de Managua. Visitamos una de las empresas que prestan el servicio de seguridad electrónica para conocer cuál es el costo del sistema de vigilancia por cámara. “Tenemos equipos conformados por 4 cámaras y un grabador, ya instalado te cuesta 280 dólares pero como estos equipos también pueden ser colocados por los mismos clientes, el precio se rebaja hasta los 207 dólares”, explicò Efraín Castañeda, Gerente de ventas de SERVIPRO. En la cárcel del Chipote, se necesitarían unos 7 equipos de estos para mantener vigiladas las 28 celdas existentes en el lugar, por lo que la policía, tendría que desembolsar menos de 2 mil dólares.

100% Noticias