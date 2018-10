07, Mayo, 2015 07, Mayo, 2015 12:09 p.m. 12:09 p.m.

FOTOS CON CADAVERES ESCANDALIZA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Rechazo generalizado despertó en las redes sociales esta serie de fotos donde aparecen estudiantes de medicina de diferentes universidades fotografiándose con cadáveres. 100% Noticias visitó la UAM, la UCA, la UCM debido a que los estudiantes que aparecen en las fotos corresponden a dichas casas de estudio. En el caso de la Universidad de Ciencias Médicas, UCM, la licenciada Flavia Romero, Vice rectora UCM informó que tomarán medidas administrativas con respecto a los estudiantes. Por su parte, Dr. Cecilia Herdocia, Directora Académica de la UAM confirmó que las fotografías fueron tomadas en sus laboratorios, pero aclaró que no eran estudiantes de la UAM, sino de la UCA, a quienes les alquilan las instalaciones. Según Dr. Angélica Delgado funcionaria de la UAM, no suspenderán el contrato que tienen con esta alma mater, pero si serán más estrictos en la supervisión de los laboratorios. 100% Noticias también visitó la Facultad de Medicina de la UNAN- Managua, no porque aparezcan sus estudiantes en las fotos, sino para conocer las normativas que utilizan en sus laboratorios tomando en cuenta que es la universidad donde más médicos gradúa en el país. Reina Martínez, Directora del Departamento Ciencia Morfológicas UNAN explicó, que desde el primer año de la carrera se les enseña a los estudiantes de medicina respetar el Instructivo de Anatomía Humana que establece en el artículo 6: “Se prohibe fumar, comer, beber, tomar fotos y videos a los cadáveres”. Martínez señaló que en la entrada del Laboratorio de Anatomía hay una placa con la Oración al Cadáver Desconocido. "Al cortar con la rígida hoja de tu bisturí sobre el cadáver desconocido, te debes recordar que este cuerpo nacido del amor de dos almas, creció embalado por la fe y por la esperanza incluida en el seno de su familia. Sonrió y soñó los mismos sueños de niños y jóvenes, pero seguro amó y fue amado; descansó y vió mañanas felices, y sintió nostalgias por los que se fueron. Ahora mientras esta en la fría plancha negra, sin que por él se hubiera derramado al menos una lágrima, sin que tuviera un solo rezo. Su nombre, solamente Dios sabe, pero el destino inexorable le dio el poder y la grandeza de servir a la humanidad, humanidad que por él pasó indiferente”. Al cierre de esta edición la UCA informó que se pronunciarían en el momento oportuno. Por: Leticia Gaitán