ESCUELAS DEBEN PREPARAR A ESTUDIANTES PARA OBTENER TRABAJOS

Apenas 42 de cada 100 estudiantes consultados, sobre el nivel educativo que debería alcanzar Nicaragua para el año 2030, consideran que debe aspirarse a un título universitario o de educación técnica. Así lo revela una consulta en nueve departamentos del país a 2,300 miembros de la comunidad educativa, entre ellos estudiantes, docentes y padres de familia, realizada por el Comité Nacional para la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME 2015). Según Jorge Mendoza, coordinador del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) y del comité SAME, los estudiantes expresaron en esta consulta que para poder hablar de una educación de calidad, y que permita a las personas salir de la pobreza, se necesita que esta incluya cosas útiles para la vida, así como temáticas que generen valores. Los datos arrojan que una de las cosas que se desea es una educación que dé herramientas útiles para la vida, ya que 13 de cada 100 consideran importante la implementación de programas de habilitación laboral, mientras que un 17% apuesta por la educación técnica y la cuarta parte de todos los encuestados asegura se debe llegar a niveles de educación superior universitaria. Según los encuestados, las temáticas que deben priorizarse son: computación (24%), así como la enseñanza del inglés (19%), educación vocacional y técnica (18%), lectura comprensiva (14) y artes (9%). La encuesta además arroja que 4 de cada 10 consultados creen que el nivel educativo que debe alcanzarse en los próximos 15 años corresponde a la educación básica y media, donde destaca un 25% del total que cree que basta culminar la secundaria, mientras que en relación con la primaria y preescolar, un 12% y 8% apuestan por esos niveles. Metas no alcanzadas Los Objetivos del Milenio (ODM) planteaban que el país debía universalizar la educación primaria en 2015. Sin embargo, a 2012, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), solo el 68% de los niños que ingresaron a primaria aprobaron el sexto grado. Mendoza indicó que si bien hay un gran rezago en materia de educación primaria, se valora positivamente que se busque una mejor educación a nivel nacional. “No llegamos ni al quinto grado. Decir que vamos a tener como nivel educativo la universidad, es inviable. Pero, vemos positivamente que la mayor cantidad de opiniones se concentran en privilegiar la educación secundaria, técnica y universitaria”. END