08, Mayo, 2015 08, Mayo, 2015 9:55 a.m. 9:55 a.m.

UNIFORMAN A CARGADORES DEL ORIENTAL PARA EVITAR ROBOS A COMPRADORES

Los acarreadores que trabajan en la zona de El Novillo en el mercado oriental, fueron uniformados por las autoridades de COMMEMA, esto con el objetivo de evitar que personas disfrazadas de cargadores sigan robándole a los clientes. Si usted va a realizar compras en el sector de El Novillo en el mercado Oriental y va a necesitar el servicio de acarreo, debe buscar a los cargadores que ahora circulan uniformados y debidamente identificados. El distintivo de estos arrieros, es gorra y camisa azul. “Antes por uno la agarrábamos todos, porque venían algunos ladrones que se hacían pasar por acarreadores y le robaban a los clientes y a nosotros nos quedaba el color, ahora estamos plenamente identificados quienes prestamos el servicio de manera honrada”, señalò Erick Pérez. Comerciantes y clientes que visitan el lugar ven con buenos ojos la medida que se extenderá otros sectores del mercado. “No es la primera vez que pasa, siempre venían bandidos que se le llevaban las bolsas con productos a los clientes y eso nos afectaba a nosotros directamente porque las personas ya no visitaban El Novillo”, explicò el comerciante de legumbres Geovanny Araica. “Ahora que se de esta medida, voy a contratar a quienes anden uniformados porque estaré segura de que no me van a robar”, manifestó la señora Ana Téllez. El sector de El Novillo es uno de los puntos más peligrosos del mercado Oriental. En esta prueba piloto, 50 acarreadores fueron uniformados. 100% Noticias