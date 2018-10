10, Mayo, 2015 10, Mayo, 2015 3:18 p.m. 3:18 p.m.

DESCARTAN PELIGRO POR RECIENTE ACTIVIDAD DEL VOLCÁN TELICA

El Volcán Telica tuvo una fuerte explosión la noche de este domingo, lo que provocó una fuerte emanación de gases, cenizas y rocas incandescentes que provocaron algunos pequeños incendios en las faldas del coloso. De acuerdo a testigos, previo al evento se escuchó una fuerte explosión. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres, doctor Guillermo González, explicó este domingo en entrevista telefónica con Canal 4 que todo el sistema está atento a lo que está pasando con el Volcán Telica, y que hasta el momento no se requiere proceder a evacuar a nadie. González confirmó que efectivamente no hay emanación de lava, y por tanto llamó a la población a estar en calma. Destacó así mismo que hasta el momento no hay riesgo para la población que vive en los sectores aledaños. “No se está previendo que haya una evacuación”, refirió. “No existe ningún peligro, ninguna situación extrema” que indique que sea necesaria una evacuación, subrayó. Sin embargo, reiteró el llamado a las comunidades a tomar todas las medidas de precaución. González subrayó que el Sinapred está desplegado tanto a nivel nacional como local pendiente de esta emergencia, y recordó que los planes para atender este tipo de eventos ya están actualizados. Además, en comunidades del municipio de Posoltega y Chichigalpa se reporta caída de ceniza, a como se observa en fotos que acompañan esta nota. Los reportes indican que hay caída de rocas en las comarcas como La Quebrada, Palmita, Loma Redonda, Las Lanzas y Piedra Colorada.