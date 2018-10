11, Mayo, 2015 11, Mayo, 2015 1:50 a.m. 1:50 a.m.

RENCILLAS ENTRE NAHUM BRAVO Y SU PADRE ERAN NOTORIAS

Un mes después de hallazgo del triple crimen, donde una de las víctimas fue el comerciante Santos Bravo Gómez, sale a relucir un nuevo capítulo de la difícil relación padre e hijo, que hubo entre la víctima y su descendiente Nahum Bravo Tórrez, presunto autor material e intelectual de la barbarie. Las otras víctimas del triple asesinato, descubierto el 10 de abril, pero ejecutado el 26 de marzo del año en curso son Lucía Bravo Mejía, hermana paterna de Nahum Bravo, y Rosibel Murillo Mejía, madre de Lucía y madrastra de Bravo Tórrez. El capítulo de la accidentada relación entre Santos Bravo y su hijo Nahum Bravo está registrado en el libro copiador de sentencias del Juzgado Segundo Local Civil de Managua correspondiente al año 2011. Absolución de posiciones Santos Bravo emplazó a su hijo Nahum Bravo en los tribunales a través de un trámite prejudicial de absolución de posiciones, es decir para que contestara un pliego de preguntas. La absolución de posiciones fue tramitada en el Juzgado Segundo Local Civil de la capital, donde la jueza Mercedes Leiva Castellón declaró fictamente reconocidas y en sentido afirmativo las preguntas. Fictamente reconocido significa que el juez da por admitidas en términos afirmativos las preguntas formuladas en sobre cerrado, aunque la persona requerida vía judicial no haya asistido al trámite prejudicial. 13 preguntas El trámite prejudicial estuvo relacionado con el uso del dinero que aportaba Santos Bravo para la manutención de Nahum y su hermano Jonathan Bravo Tórrez, según el pliego de 13 preguntas. En la pregunta número 11 se le cuestionó a Nahum Bravo si era cierto que él pedía dinero para uniforme y aranceles escolares para su hermano Jonathan a sabiendas que este no estudiaba. La pregunta 12 decía “para que diga el declarante como en efecto lo es que su mamá, Nubia Tórrez se gasta los fines de semana en diversiones con su compañero –pareja-- el dinero aportado por Santos Bravo”. “Para que diga el declarante como en efecto lo es que su mamá Nubia Tórrez tiene una vida desordenada y derrochadora”, concluyó el pliego de preguntas. Radicado en Juzgado de Juicio El juicio por robo agravado y asesinato en perjuicio de las víctimas del triple asesinato se realizará en el Juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicio de la capital, según el sorteo aleatorio que hizo del expediente la Oficina de Recepción de Escritos y Distribución de Causas (Ordice). Por los mismos hechos pero en calidad de cómplice también son acusados Erick Blandón Largaespada, Ariel Angulo Jarquín y Orquídea Orozco Sandoval. Esta última pareja de Nahum Bravo. Antes de separarse de la causa el juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de la capital, Julio César Arias, ordenó que Nahum Bravo sea entrevistado nuevamente por el psiquiatra forense, Edgard Salinas Jiménez. La nueva entrevista de Nahum Bravo con el médico de psiquiatría forense es para que este pueda concluir su pericia y determinar si el acusado de planificar el triple asesinato está o no demente, como lo asegura su abogado defensor Heriberto Sandoval. END