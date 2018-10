11, Mayo, 2015 11, Mayo, 2015 5:59 a.m. 5:59 a.m.

INETER PENDIENTE DE FUERTE OLEAJE EN EL CARIBE SUR

Marcio Baca, director de Meteorología del INETER, dijo que en el Caribe Sur, se está registrando el fenómeno conocido como Mar de Viento. Para el final de la tarde se esperan olas de entre 2 y 3 metros de altura, por lo que reiteró el llamado a la población caribeña a tener mucha precaución. “Debido a una baja presión que está cerca de Colombia, que ocasiona un ligero incremento en el nivel del mar haciendo que los fuertes vientos se encarguen de provocar esas olas, las cuales vienen desplazándose hacia el Caribe centroamericano y en particular al Caribe sur de Nicaragua”, detalló Baca. Afirmó que estas bajas presiones ocasionarán un fenómeno denominado “mar de viento” a partir de este domingo 10 de mayo, siendo el momento de mayor intensidad a las 5:42 minutos de la tarde. “Para el día de hoy lunes el mayor incremento del oleaje se dará en dos momentos; uno en horas de la mañana a las 6:06 A.M, y el segundo a las 6:45 de la tarde. A partir de hoy hasta el día miércoles el Caribe Sur estará siendo sujeto de marejadas y de olas ligeramente altas entre 1.5, 2.3 e incluso hasta 3 metros”, explicó. Enfatizó que este es un fenómeno progresivo, se irá incrementando con el paso de los días hasta finalizar probablemente el día miércoles. Sobre el comportamiento de las olas en el pacífico, indicó que “El litoral del pacífico nuestro se encuentra con mareas normales, con promedio de 1.5 a 2 metros, que es lo que normalmente se produce en estas zonas”, culminó. Se insta a la población y a pescadores a no introducirse al mar, sobretodo en horas en las que las olas estarán ligeramente altas. 19 Digital