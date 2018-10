11, Mayo, 2015 11, Mayo, 2015 9:39 a.m. 9:39 a.m.

PARALIZAN TRÁFICO EN CARRETERA MATAGALPA-SÉBACO POR FALTA DE AGUA

Pobladores de Villacocomo protestaban la mañana de este lunes en la carretera Matagalpa-Sébaco para exigir a las autoridades departamentales y de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, porque desde hace más de tres meses no cuentan con el servicio de agua potable. Los pobladores que paralizaron el tráfico vehicular desde las siete de la mañana hasta las diez y treinta minutos, hora que la comisión comunitaria lograra acuerdos con las autoridades, exigían agua y la ejecución de un proyecto que los abastezca del vital líquido. Pio Antonio Cano Aragón, líder de la comunidad y miembro de la comisión negociadora, comentó que varios días que Enacal no los abastecía de agua y si llegaba era una vez y no les daba a todas las personas, por lo que se vieron obligadas hacer el tranque. “El problema es que aquí se secó el pozo y la comunidad por medio del comité ha estado gestionando el agua ya que teníamos tres meses de estar sin el vital líquido”, refirió Cano. La comisión de la comunidad se reunió con funcionarios de Enacal y la vicealcaldesa de Matagalpa, María Elena Ocampo. Acordaron que el barril de agua costará diez córdobas, la alcaldía podría la pipa y Enacal el agua para abastecer tres sectores de la comunidad. END