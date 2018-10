12, Mayo, 2015 12, Mayo, 2015 5:24 a.m. 5:24 a.m.

CULTURA NICARAGÜENSE HACE ECO EN EMBASSY TOUR 2015 EN WASHINGTON

Más de 5 mil 200 personas visitaron la Embajada de Nicaragua en Washington, durante la celebración del Around the World Embassy Tour 2015. Al ritmo de la Gigantona y el Enano Cabezón la Embajada de Nicaragua se sumó al Embassy Tour 2015, evento en el que las misiones diplomáticos abren sus puertas a turistas, residentes y connacionales en Estados Unidos. Los visitantes fueron cautivados con presentaciones culturales nicaragüenses resonando el tradicional Güegüense; El Viejo y La Vieja, los Aguizotes y el son de la Marimba y los Chicheros. El sabor del fresco de cacao, Ron Flor de Caña, el Macuá y la infaltable cerveza Toña impresionaron a los asistentes. Igualmente degustaron carne asada, maduro con queso, rondón, el patti, junto con exquisitos dulces nicas como queque de quequisque, de yuca, así como las deliciosas Jaleas Callejas y las Rosquillas “Mi Pueblo”. Como en años anteriores, los coloridos sombreros “locos” y las maracas del Instituto Nicaragüense de Turismo nuevamente adornaron las calles de la ciudad capital, llenando de alegría a los participantes de esta festividad primaveral. El Embajador Francisco Campbell manifestó que la Embajada agradece muy especialmente el apoyo y entusiasmo de los miembros del Proyecto de Hermanamiento Gettysburg – León y del Grupo Artístico “Xochialt”, cuya destacada participación sin duda alguna contribuyó a la exitosa promoción de Nicaragua en el evento de “Around the World Embassy Tour 2015”. 19 Digital