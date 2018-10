12, Mayo, 2015 12, Mayo, 2015 8:01 a.m. 8:01 a.m.

DIPUTADOS DEL PLI REALIZAN PLANTÓN FRENTE AL CSE Y EXIGEN ELECCIONES JUSTAS Y TRANSPARENTES

Encabezados por el diputado Eduardo Montealegre, el PLI entregó hoy al Consejo Supremo Electoral una propuesta urgente para devolver a Nicaragua su derecho a elegir, que incluye garantizar el voto en el exterior, entrega de cédulas gratuitas, padrón electoral renovado y otros temas de carácter electoral. La marcha fue acompañada por organizaciones políticas que pertenecen a la denominada Coalición Nacional por la Democracia. No obstante; Eduardo Montealegre y sus acompañantes no pasaron del portón de la sede del CSE. ‘’Que se cumpla la ley, que se respeten los resultados de junta por junta receptora de votos y se publiquen calendarios de elecciones, a la vez que no solos los agentes del gobierno fiscalicen las elecciones’’, manifestó Montealegre durante el plantón. Según Montealegre, no se está respetando la ley de identificación ciudadana, la cual establece que la emisión de la cédula es gratuita. Cabe destacar, que esta protesta generó críticas en los diputados del FSLN, que mostraron su inconformidad ante la ausencia de los diputado del PLI durante el hemiciclo cuando se aprobaba la Ley de Pensión Reducida. ‘’No es posible que digan que apoyan la Ley de Pensión y se van a protestar. No dan un mensaje de apoyo’’, manifestó el diputado Edwin Castro. Por su parte, el diputado Wálmaro Gutiérrez, señaló que si bien en Nicaragua existe la libertad de expresión, derecho a opinión y de protestas, los diputados primero deben cumplir con su trabajo en la asamblea y luego realizar otras actividades. ‘Se debe respetar la jornada laboral ’’ recalcó Gutiérrez. Los diputados y miembros de la Coalición Nacional por la Democracia aseguran que arreciaran su lucha en las calles, con el objetivo de que se garanticen elecciones justas y transparentes. 100% Noticias