12, Mayo, 2015 12, Mayo, 2015 10:29 a.m. 10:29 a.m.

AVÍCOLAS NICAS DESMIENTEN A HONDUREÑOS SOBRE IMPORTACIÓN DE HUEVO

Mientras en Honduras el líder de las asociaciones avícolas anunció con entusiasmo que exportarán huevos a Nicaragua, sin embargo; las avícolas nacionales lo desmienten, porque no han llenado todos los requisitos para traer el producto a Nicaragua. Según Alfonso Valerio, de la Comisión Nacional del Huevo en el país, las autoridades nicas desconocen sobre el trámite de exportación, debido a que no hubo comunicación con el gobierno de Honduras sobre medida y califican de extraño que aparezca este comunicado de exportación de huevo hondureño a Nicaragua, que vendría a ser solamente una aspiración del país vecino. ‘’No hay nada oficial. Sería una nueva negociación que tendría que iniciarse, ya que la avícola hondureña, en su momento no quiso certificar a la avícola nicaragüense y se truncó la exportación. Por ello, todo es especulación’’. Indicó Valerio. 100% Noticias