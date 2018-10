13, Mayo, 2015 13, Mayo, 2015 10:10 a.m. 10:10 a.m.

FISCAL GUIDO DICE QUE EN NICARAGUA NO EXISTE LA TORTURA

‘’Mientras en el momento no se recoja un documento que contenga denuncias sobre tortura en las cárceles, todo queda en especulaciones. La tortura no existe en Nicaragua’’, resaltó la fiscal Ana Julia Guido, limitándose a declarar si se debería o no cerrar la cárcel de El Chipote. ‘’No vamos a pronunciarnos sobre el cierre del Chipote, pero la policía tiene que responder a la denuncia que se haga al respecto’’, agregó. Guido explicó este y otros temas a los diputados en la Asamblea Nacional al rendir su informe anual donde nuevamente pidió que se les apruebe más presupuesto para contratar a 30 fiscales más para agilizar los procesos judiciales en el país . 100% Noticias