13, Mayo, 2015 13, Mayo, 2015 10:27 a.m. 10:27 a.m.

COSEP DESMIENTE IMPORTACIÓN DE HUEVO HONDUREÑO

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri se refirió al tema de la supuesta importación de huevos catrachos al país, la cual desmintió al alegar que mientras no haya reciprocidad de parte de Honduras, el producto no puede ingresar a Nicaragua. ‘’Mientras no exista el proceso de reciprocidad, no hay exportación de huevos y m,ientras ellos no abran las puertas de comerico con Nicaragua, entonces eso no se hará realidad’’, dijo Aguerri. Por su parte, según Alfonso Valerio, de la Comisión Nacional del Huevo en el país, las autoridades nicas desconocen sobre el trámite de exportación, debido a que no hubo comunicación con el gobierno de Honduras sobre medida y califican de extraño que aparezca ese comunicado de exportación de huevo hondureño a Nicaragua, que vendría a ser solamente una aspiración del país vecino. ‘’No hay nada oficial. Sería una nueva negociación que tendría que iniciarse, ya que la avícola hondureña, en su momento no quiso certificar a la avícola nicaragüense y se truncó la exportación. Por ello, todo es especulación’’. Indicó Valerio. 100% Noticias