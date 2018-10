14, Mayo, 2015 14, Mayo, 2015 6:04 a.m. 6:04 a.m.

SUSPENDEN A MAESTRO DE SU CARGO POR AGREDIR Y DISCRIMINAR A ESTUDIANTE GAY

La procuradora Especial para la Diversidad Sexual, Samira Montiel, y el delegado para León y Chinandega de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, Francisco Samayoa, denunciaron este jueves la discriminación que recibió un estudiante de 14 años de la escuela pública Andrea Dionisi por parte de un maestro. Según la denuncia, el joven quería entrar a la banda musical del colegio pero el profesor encargado de la misma le dijo que él no admitía a “gays”. Pero la situación no paró allí, sino que culminó con una agresión física de parte del maestro, según informó la procuradora Montiel. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo, mismo día en el que arrancó una investigación de la PDDH, que concluyó que hubo violación a los derechos humanos del adolescente. La entidad, en consecuencia, recomendó al Ministerio de Educación, Mined, separar de su cargo al profesor, quien ya se encuentra suspendido. La procuraduría de la Diversidad Sexual informó que no habían tenido denuncias de este tipo en los últimos 2 años, no obstante refirieron que la actitud del maestro de una escuela pública es un hecho aislado que no está generalizado en las escuelas públicas. END