15, Mayo, 2015 15, Mayo, 2015 4:26 a.m. 4:26 a.m.

AUTORIDADES MANTIENEN VIGILANCIA DE FENÓMENOS NATURALES EN NICARAGUA

Autoridades del SINAPRED, manifestaron que continuarán vigilando los diferentes fenómenos sísmicos, volcánicos y climáticos que se presentan en el país, a pesar de que muchos de ellos aparentemente están regresando a su estado de relativa calma. Así lo expresaron durante un informe de las incidencias climáticas, volcánicas y sísmicas de las últimas 24 horas, destacando una mayor normalidad en cada uno de los fenómenos naturales que se han registrado en algunas zonas del país. En relación a los sismos, el asesor científico Wilfried Strauch, afirmó que no han registrado sismos de gran relevancia y los que han detectado la red sismológica están dentro de los parámetros normales. “Por el momento no hay nada extraordinario”, dijo Strauch, durante la conferencia en las instalaciones del SINAPRED. En tanto el experto vulcanólogo José Armando Saballos, afirmó que la actividad en el volcán Telica se mantiene una tendencia hacia la disminución de las explosiones de gases y cenizas. En las últimas 24 horas solamente se han registrado dos explosiones con salida de ceniza, una de ellas a las 5:31 minutos de la tarde (del jueves) y otra después de las 8 de la mañana. En relación al volcán Concepción, dijo que este mantiene una relativa actividad de explosiones que hasta el momento no representan peligro, aunque pobladores de comunidades ubicadas al norte del coloso, afirmaron percibir olor a azufre. Saballos indicó que personal de INETER se encuentra en la zona, para hacer los estudios y las respectivas mediciones de gases. “Estamos pendientes siempre con estos volcanes, no solo con el Telica o Concepción, sino con todos los volcanes para informarle a la población lo que está sucediendo, para que estén atentos a todas las recomendaciones”, afirmó Saballos. Marcio Baca, director de Meteorología, afirmó que las mareas se mantienen normales, aunque detalló que se registrarán mareas altas en el pacifico a eso de las 12:13 minutos del mediodía, para el sábado se estiman a eso de las 12:38 minutos de la madrugada y la segunda 01:12 minutos de la tarde del sábado. En el Caribe se tendrán mareas altas a las 10:20 minutos de la mañana de este viernes y otra a las 10:19 minutos de la noche, mientras el sábado a las 11:15 de la mañana y otra 11:41 minutos de la noche Las olas en el pacifico tendrán una altura promedio de 1 a 2 metros, con un máximo de 2.5 metros, mientras en el Caribe se mantendrá el oleaje con altura de 3 metros, por lo que recomendó a los pescadores a tomar precauciones al momento de adentrarse a la mar. El doctor Guillermo González, Asesor en Gestión de Riesgo, afirmó que si bien todo parece indicar que se está volviendo a la normalidad, sin embargo se mantendrá el monitoreo para tranquilidad de las personas. 19 Digital