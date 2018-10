15, Mayo, 2015 15, Mayo, 2015 5:23 a.m. 5:23 a.m.

'CHOCOLATITO' EN BUSCA DE LAS 112 LIBRAS

Román “Chocolatito” González deberá marcar 112 libras en la báscula en la ceremonia de pesaje oficial que se realizará en Forum de Inglewood, California, de cara a su compromiso este sábado frente al mexicano Edgar Sosa, en donde estará en juego el cetro mosca (112 libras) del CMB. Este jueves, el preparador físico de Román, Wilmer Hernández, expresó su preocupación por el peso. “Román amaneció (ayer) en 115 libras, por lo que en la tarde tendrá que correr en la banda, creemos que perderá unas dos libras. Él no cenará para amanecer en 112.5 libras. Pero todo está controlado”, expresó Hernández El sábado “Bueno, (el público) verá a un “Chocolate” con mucha rapidez, como un tsunami. Este ha sido mi mejor entrenamiento”, contestó Román a Kieran Mulvaney, de la cadena HBO, al ser consultado de lo que podrían ver los fanáticos del boxeo. El púgil mexicano Edgar Sosa lo reconoció ante un diario azteca. “En el papel veo una pelea complicada. Hice una gran preparación, estoy motivado, la experiencia me respalda, con la tranquilidad de hacer una gran pelea, no pienso más que en hacer una pelea inteligente”, dijo Sosa. El otrora peleador mexicano, Humberto “La Chiquita” González, invitado especial de la pelea, expresó su admiración por Román. “‘Chocolatito’ es un gran peleador y lo ha demostrado. Es inteligente, respetuoso, que sabe que hacer. Se mueve y golpea bien”, dijo González. Hoy