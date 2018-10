NAHUM BRAVO ACUSADO POR EL TRIPLE ASESINATO, RENUNCIA A JURADO

Rompe el silencio

Será un juez técnico y no un tribunal de jurado quien decida si Nahum Bravo Torrez, es o no culpable del triple asesinato descubierto el pasado 10 de abril en una vivienda del barrio Los Ángeles de Managua. Esta decisión tomada por Bravo significa que no será necesario convocar a ciudadanos desconocedores del Derecho para que decidan sobre su situación legal, sino que será un juez técnico o de Derecho quien tomará la decisión. Nahum Bravo comunicó su voluntad al juez Cuarto Distrito Penal de juicio de la capital, Carlos Silva Pedroza, minutos después que Jairo Josué Ugarte, coautor del triple crimen se declarara culpable . La postura de Bravo, le permitiría poder ir incluso hasta casación a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para apelar un eventual fallo de culpabilidad al concluir el juicio. Nahum está acusado del asesinato de Santos Bravo Gómez (su padre), Lucía Bravo Murillo (su hermana) y Rosibel Murillo Mejía (su madrastra).Mientras Nahum renunciaba a ser juzgado por un jurado, su mamá, Nubia Torrez, rompía el silencio y entre sollozos dijo ante los medios de prensa que “su hijo no tenía necesidad de robar y matar a su padre”. Nubia Torrez manifestó que ella no se explica “qué fue lo que pasó” la tarde del pasado 26 de marzo, fecha en que ocurrió el triple crimen. END