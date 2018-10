15, Mayo, 2015 15, Mayo, 2015 7 a.m. 7 a.m.

INFORMAN SOBRE INTERRUPCIONES DE ENERGÍA Y AGUA QUE AFECTARÁ A POBLACIÓN DEL PACIFICO Y RIO SAN JUAN

Las empresas DISNORTE-DISSUR y ENATREL han programado cortes de energía que afectarán el suministro de agua potable en diferentes municipios, destacó en un informe las autoridades de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), a fin que las familias tomen sus medidas para contar con el vital liquido. De acuerdo al informe, las interrupciones del suministro de energía, tendrán lugar el sábado 16 de mayo en el municipio de San Carlos, en el departamento de Río San Juan, afectando entre 08:30 a.m. – 10:30 a.m. afectando los sectores: Sector 1 y 2, Sector Comercio, Proyecto Habitacional, Viviendas Progresivas, Rubén Darío y Bello amanecer. El domingo 17 de mayo, los cortes programados de energía se darán en Managua, entre las 03:00 a.m. – 09:30 a.m., afectando los barrios: Las Colinas, Francisco Salazar, Callejón San Pablo, El Mirador, Los Cuaresmas, Galerías Santo Domingo, Urbanización Alameda, Lomas de Notre Dame, Santo Domingo, Las Sierritas, Santa María del Lago, Esquípulas, Casa España, Los Vanegas, Los Madrigales y Puertas del Sol. También se harán trabajos de mantenimiento a las líneas de transmisión, en el municipio de Chichigalpa, entre 07:00 a.m. – 05:00 p.m. afectando los sectores: Virgen de Candelaria 1, 2 y 3, El Pueblito, San Antonio, Las Palmeras, 13 de Julio, Ronald Altamirano 2, Roger Chavarría, Retirados del Ejercito, Santiago y Solidaridad. En tanto los municipios de Jalapa, El Jicaro, San Fernando del departamento de Nueva Segovia, se tendrán interrupciones entre las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, afectando en cada lugar, el casco urbano y algunas comunidades rurales como Tastalí y Susucayán. Ese mismo domingo, también el municipio de Posoltega, se harán trabajos de mantenimiento en las líneas, entre las 06:30 a.m. – 12:30 p.m., afectando los sectores: Buena Esperanza, Carlos Huete y Bello Amanecer. En San Marcos, se interrumpirá el suministro entre las 07:30 a.m. – 02:30 p.m. afectado el casco urbano. En el municipio de Chichigalpa, habrá interrupciones entre las 11:30 de la mañana y 05:30 de la tarde, afectando los sectores: Modesto Palma, Carlos Fonseca 1 y 2, Rolando Rodríguez 1,2 y 3, Los Lirios, Nueva Salvación, Augusto Cesar Sandino, Marvin Salazar 1,2 y 3, Nuevo Amanecer, Cuitanga norte y sur, Erick Ramírez, San José, Mercedes, Concepción, La Parroquia, La Cruz, Juan José Briceño, San Antonio, Candelaria, Santa Matilde, Esquípulas, Samaria, Linda Vista, Wells, Quetzalia y Las Palmeras. En tanto el lunes 18 de mayo, las interrupciones del servicio eléctrico están programadas entre las 08:30 a.m. – 01:30 de la tarde, afectando las comunidades, La Hoyada, Los Altos de Santo Domingo, La Estancia de Santo Domingo, Mirador de Santo Domingo, km 10.5 Carretera a Masaya, Casa España, La Trompera y Residencial Xochitlán. En León, particularmente la comunidad de Puerto Sandino entre las 08:30 y 11:30 de la mañana, mientras en la comunidad de Miramar en Nagarote, se tiene programado interrupciones a la misma hora. El informe incluye el municipio de Granada, entre las 09:30 de la mañana y 01:30 de la tarde, afectando los barrios: Villa Sultana, Palmira, Las Camelias, Pancasan, Pantanal, Blanca Aráuz, Leonora, Adelita, La Pólvora, Guapinol, La Sabaneta, Cleto Ordoñez, Pochote, Valle Granada, El Carmen, San Alejandro, La Otra Banda, Cementerio, La Islita, Escudo y Calle Arellano. En el departamento de Masaya, particularmente en Niquinohomo, entre las 08:30 de la mañana y 03:30 de la tarde, afectado el casco urbano y las comarcas: Hoja de Chigüe 2, Los Positos, Las Mercedes y Tierra Blanca. En Catarina, San Juan de Oriente se tiene programados interrupciones entre las 08:30 de la mañana a 03:30 de la tarde, afectado el casco urbano. Nandasmo, 09:30 a.m. – 02:30 p.m. afectado el casco urbano. De acuerdo a ENACAL en cada uno de estos lugares que se verá afectado por la interrupción del suministro eléctrico por motivo de mantenimiento, el agua potable se normalizará en un 100%, en un lapso estimado de 2 a 3 horas después de restituido el servicio. 19 Digital