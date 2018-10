ENTRE C$1 Y C$4 OSCILARÁ EL INCREMENTO DEL PASAJE HACIA LOS DEPARTAMENTOS

A pagar más

Usuarios reaccionan

Resolución apegada

Cooperativistas esperan que se cumpla la ley

573 rutas existen en el país, según el MTI.

existen en el país, según el MTI. 3,200 unidades de buses cubren estas 573 rutas, refleja el MTI.

Los representantes del sector transporte intermunicipal salieron resignados de una reunión que por más de dos horas sostuvieron con funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en la que les dieron a conocer el nuevo pliego tarifario con que se regirá el transporte interurbano por los próximos meses. El nuevo pliego tarifario establece alzas que oscilan entre C$1 y C$4 aproximadamente, en dependencia de la ruta que cubran las unidades. “Van a creer que nunca estamos conformes, pero definitivamente esto (incremento) no es suficiente. Nosotros estamos conscientes de la situación económica y el problema es que este incremento lo va a pagar el usuario, jamás hubiéramos querido nosotros los transportistas conscientes que esta cruz cayera sobre la población”, expresó Ismael Blanco, presidente de la cooperativa de transporte Granma, que presta el servicio en la ruta Managua-Jinotepe. Blanco agregó que preferían que el gobierno asumiera el subsidio, descuento o cualquier otra política que no afectara a los usuarios. Lastimosamente el usuario no tiene quien lo represente de manera beligerante en este tema de la tarifa”. Juan Ramón Munguía, delegado del MTI.Precisamente las personas que se movilizan en los interlocales que cubren esta ruta comenzarán a desembolsar 32 córdobas a partir de hoy, dos córdobas más del precio que pagaban ayer. Por su parte, Donaldo Mejía, presidente de la cooperativa Conitrain, que presta el servicio en varias rutas dirigidas al norte del país, expresó que aunque no era lo que esperaban, acatarán la disposición emitida el pasado jueves por el Gobierno central. Agregó que en el caso de esta zona, los incrementos oscilarán entre C$1 y C$4. “Por ejemplo para Jinotega el nuevo precio será de C$81, mientras que para Matagalpa el valor a pagar es de C$76”, dijo Mejía. En estos dos corredores los precios previos eran de C$80 y C$72, respectivamente, según las tarifas de transporte aprobadas por el MTI en septiembre de 2012.Mientras tanto, algunos usuarios del transporte reaccionaron inconformes con la aprobación de este incremento, ya que lo catalogan como algo injusto. “No me parece adecuado que se autorice un alza en el precio del pasaje cuando ellos (los transportistas) prestan un servicio deficiente. Por ejemplo, en la ruta que viene de Granada, te cobran como si es expreso y realmente viene como un ruteado”, mencionó Yuri Chamorro.Juan Ramón Munguía, delegado del MTI en Managua, expresó durante la entrega de las nuevas tarifas a los transportistas, que esta resolución estaba apegada a la coyuntura actual. “Cada ruta tiene una tarifa, en total son 573 las que existen en el país. De este total el 65 por ciento ameritaba un ajuste, pero la voluntad del presidente es que sea para todo el mundo, por eso los reajustes han sido aprobados a todo el sector”, expresó Munguía.Los directivos gremiales del sector transporte esperan que este sea el inicio de una nueva dinámica entre el Gobierno y ellos, ya que parte de los planteamientos que se realizaron durante la reunión a puerta cerrada celebrada ayer, se enfocaron en la posibilidad de que antes de que finalice este año se pueda realizar una nueva revisión de la tarifa o alguna otra medida adicional. “La ley de transporte establece que cada seis meses se debe revisar la tarifa del pasaje, sin embargo, habían pasado tres años desde la última revisión. Nos han dicho que en octubre o noviembre podríamos volver a hablar sobre este tema o bien discutir algunas otras alternativas que no necesariamente tengan que pasar por un reajuste tarifario adicional”, expresó otro transportista que pidió el anonimato. Agregó que se hace necesario que verdaderamente se revisen los costos de operación que tienen tanto el MTI como las distintas cooperativas del país. “Porque los costos de operación están altos y no solo tienen que ver con el precio de los combustibles, sino también con la compra de repuestos y lubricantes, los cuales muchas veces no cuentan con la devolución de impuestos”, puntualizó el transportista.END