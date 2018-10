16, Mayo, 2015 16, Mayo, 2015 6:38 a.m. 6:38 a.m.

PELEA ENTRE CHOCOLATITO Y SOSA HOY SÁBADO

El tricampeón nicaragüense Román “El Chocolatito” González, con récord invicto de 42-0, 36 KO, expondrá este sábado 16 de junio el cetro mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en contra el ex campeón mundial Édgar Sosa (51-8, 30 KO) en la pelea semiestelar de la velada que tendrá lugar en el Forum de Inglewood, California, donde el evento principal es la pelea del campeón de peso medio de la AMB Gennady Golovkin (32-0, 29 KO) ante Willie Monroe Jr (19-1, 6 KO). Esta es la primera vez que el nicaragüense peleará en una cartelera transmitida por la cadena de televisión estadounidense HBO bajo el formato de PPV, y de concretar una buena pelea, podría aumentar su popularidad en el mercado de Estados Unidos, el cual es el más rentable en el boxeo mundial. Hoy en día Román Gonzales es considerado el mejor boxeador de los pesos mínimos con su boxeo majestuoso, de excelente técnica y gran poder en los puños, a tal grado de posicionarse en el tercer puesto del ranking libra por libra del mundo, solo por detrás de Floyd Mayweather y Wladimir Klitschko, hazaña que no se lograba desde 1997, es decir 18 años que un púgil de división pequeña no estaba en el Top 3 de dicho ranking. Gonzáles subió este viernes a la báscula deteniéndola en las 111 libras, una debajo de la categoría, una vez más demostrando la disciplina que siempre lo ha caracterizado al momento de enfrentar un combate. Sosa por su parte a marcó 112.4 libras. El favorito para ganar la pelea es sin duda alguna “El Chocolatito”, y los expertos en la casas de apuestas le dan amplia ventaja a tal grado que a nivel internacional esta 16-1 y en México 20-1 sobre Sosa. 19 Digital