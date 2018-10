17, Mayo, 2015 17, Mayo, 2015 4:37 a.m. 4:37 a.m.

MOTORIZADOS PRESIONARÁN HOY CON NUEVA CARAVANA

Cientos de motorizados vuelven a las calles de la capital para “rugir” contra las multas y la Ley 431. Los diputados, sin embargo, rechazan sus argumentos. Unos 200 motorizados de la denominada “Caravana Popular 2015” realizarán hoy un nuevo recorrido por las principales calles de Managua y sedes policiales de la capital para demandar una reforma a la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, Ley 431. Carlos Kabistán, coordinador de la caravana, anunció que el recorrido saldrá hoy alrededor de las 10:00 de la mañana de la gasolinera Puma, de Metrocentro, y de ahí se dirigirán a la sede policial de Plaza El Sol y luego a las estaciones de Policía VI y VII, para protestar por el alto costo de las multas que estiman, existe en contra de ellos. RECHAZAN ARGUMENTOS El vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, diputado Filiberto Rodríguez, respondió, sin embargo, que los motorizados en ningún momento “presentaron una iniciativa de ley o argumentos sólidos” para pensar en una reforma a la Ley. Además, comentó que tampoco llevaron las cinco mil firmas que la Ley exige para que una iniciativa ciudadana sea tomada en cuenta por los diputados. “PETICIONES ABSURDAS” “No es que no hagamos caso a sus peticiones, tampoco es que no queremos ayudarlos. Lo que pasa es que no realizaron el procedimiento correcto para introducir una iniciativa”, sentenció Rodríguez. De igual forma, el diputado aseguró que “ciertas peticiones” de los motorizados “son absurdas” y no pueden ser contempladas. Por ejemplo, la relacionada con las multas. Necesitamos sentarnos a dialogar (…) somos muchos los perjudicados. Posiblemente lleguemos a la Asamblea la próxima semana”. Carlos Kabistán, Coordinador de la “Caravana Popular 2015”. Según el legislador, las multas se ajustaron en un 60%, porque en los últimos diez años habían permanecido estáticas. Sin embargo solo 8 sanciones fueron revaloradas y son aquellas que derivan de casos con mayor incidencia de accidentalidad, por ejemplo, la ingesta de licor. Una de las propuestas de los motorizados es que las multas se paguen en cuotas. Algo que los diputados rechazan. No obstante, Kabistán afirmó que tienen dos meses esperando una respuesta de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos sobre la iniciativa de ley que introdujeron. Según Kabistán, sus propuestas no han tenido avances porque no se han podido comunicar con el diputado Filiberto Rodríguez, quien no ha contestado las llamadas. Por su parte, el diputado por el Partido Liberal Independiente (PLI), Luis Callejas, aseguró que los motorizados son quienes menos pueden pedir que se bajen los costos de las multas de tránsito y menos una reforma a la Ley 431, porque son quienes más están involucrados en accidentes de tránsito. Sin embargo, los motorizados insisten en que en los últimos meses el precio de las multas de tránsito se ha vuelto un verdadero problema para los conductores de vehículos automotores y reclaman que las multas sean justas y de acuerdo a la capacidad económica del dueño del vehículo, con un proceso expedito en la devolución de licencias y documentación