18, Mayo, 2015 18, Mayo, 2015 5:44 a.m. 5:44 a.m.

ORTEGA DESTACA RELACIONES DE RESPETO CON EEUU EN NATALICIO DE SANDINO

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, conmemoran en Niquinohomo el 120 aniversario del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. Miembros de los Gabinetes de la Familia, Juventud Sandinista, Consejos de Liderazgo Sandinista, Consejos de Desarrollo Humano, trabajadores del estado y movimientos sociales se han convocado en Niquinohomo para conmemorar esta importante fecha. En Niquinohomo, Masaya, se vive un ambiente alegre, los jóvenes corean canciones en honor a Sandino y ondean banderas azul y blanco, como muestra de la paz. Durante el discurso de Ortega, se resaltó el papel heroico de Sandino al defender la soberanía nacional ante la invasión norteamericana en el territorio, haciendo hincapié en los ideales del General de Hombres Libres al destacar que las relaciones respetuosas entre Nicaragua y Estados Unidos, era ''lo que Sandino quería'', expresó el mandatario presidencial. ''Ahora vienen buques de ayuda no armados con tanques de guerra'', manifestó Ortega a la multitud presente, al referirse a la visita del Buque Hospital USNS Comfort, el cual arribó ayer domingo al país con el objetivo de brindar atención médica gratuita a la población nicaragüense. Cabe destacar que Augusto C. Sandino, nació el 18 de mayo de 1945 en Niquinohomo, departamento de Masaya. Fue un defensor de la soberanía nacional y entre sus frases célebres se destaca el amor a su pueblo y lucha contra la invasión estadounidense en los pueblos latinoamericanos. ''Sandino nos dejó un legado altruista y de heroísmo que vamos a seguir imitando a favor del pueblo, a través de los diversos programas que implementa el gobierno en la restitución de derechos'', señaló el presidente de Nicaragua. Fallos de la Corte Internacional de Justicia Ortega aseguró que hoy nuestro país tiene la oportunidad de hacer patria librando diferentes batallas como la defensa de la soberanía y la recuperación, a través de los mecanismos jurídicos internacionales, de aquellos territorios arrebatados como consecuencia de las políticas imperialistas. Citó como ejemplo el territorio de 80 mil o 90 mil kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, que gracias a que Sandino logró recuperarse. Al respecto, dijo que Patria y Soberanía es defender también el derecho soberano total y absoluto sobre el Río San Juan. “Son batallas que las hemos librado en los organismos internacionales, en la Corte de La Haya, batallas que las hemos ganado, la ha ganado Sandino. Sin Sandino jamás hubiésemos podido librar esas batallas”, explicó. Daniel recordó que sin el General no se hubiera realizado la Revolución, la cual logró un histórico fallo en La Haya contra Estados Unidos. Subrayó que el fallo manda a Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua por la guerra de agresión de los años ochentas. Al respecto, aseguró que llegará el día en que el imperio decida honrar su deuda con el pueblo nicaragüense. Daniel indicó que en la Haya hay aún fallos pendientes, de tal forma que nuestro país continuará reconociendo esas sentencias. Aseguró también, que Sandino veía en los trabajadores y campesinos la fuerza de la Revolución, y que de ello lograra expulsar a los yanquis y decidiera formar la primera cooperativa del país. Ejército y Policía fundamentales para garantizar la estabilidad Daniel, también refirió que el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional son un factor determinante ligado al pueblo, porque obedecen la política de Estado para garantizar la estabilidad, la paz y la seguridad. Señaló que la paz y la seguridad son necesarias para hacer realidad los sueños por los que luchó, combatió y dio el salto hacia la inmortalidad el General Augusto C. Sandino. Stalin Andino/100% Noticias/19 Digital