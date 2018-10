18, Mayo, 2015 18, Mayo, 2015 10:12 a.m. 10:12 a.m.

IMPORTADORES DE VEHÍCULOS PIDEN REFORMAS A LEY TRIBUTARIA

Una moratoria al artículo que prohíbe la importación de vehículos que pasan de los 10 años de antigüedad, están pidiendo un grupo de importadores de vehículos del norte del país, debido a que antes de que entrara en vigencia la Reforma Tributaria, 160 vehículos año 98 y 2000 estaban en las bodegas de aduana, pero ahora les están aplicando la ley, así lo denunciaron en la CPDH. ‘’No estamos en contra de la ley, pero que un inciso de esa ley, se le dé beneficio de obtener ese vehículo que está retenido en aduana, por tener más de 10 años en uso. La preocupación es que no permiten pagar impuesto y están saqueando y robando materiales de los vehículos’’, expresó uno de los importadores afectados. Marcos Carmona de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, señaló que si bien los funcionarios de la aduana aplican la ley, ‘’es importante que se valore que los importadores de vehículos, son un gremio que genera impuesto, por tanto; deben ser tomados en cuenta para evitar que sigan viéndose a afectados’’, precisó. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional Wilfredo Navarro, considera que la razón positiva de ser de la Ley, es para evitar que no entre al país chatarra y agrega que ‘’la limitación debe mantenerse, y que si hay vehículos que están aquí en la aduana y la ley los elimina, se debiera dejarlos ingresar por esta vez, pero no permitir dejar entrar vehículos con más de 10 años, salvo los carros de estilo clásico’’, agregó. En desarrollo.. 100% Noticias