19, Mayo, 2015 19, Mayo, 2015 7:33 a.m. 7:33 a.m.

OFICIAL DE TRÁNSITO AGREDIÓ A JOVENCITA POR FILMARLO

Al parecer, cada vez se suman a la lista más oficiales de tránsito que reaccionan con una agresión a toda aquella persona que los filma. Mario Fletes, es el nombre del oficial de tránsito que agredió a una jovencita al torcerle el brazo, solo porque ésta comenzó a filmarlo cuando el agente del orden impuso una multa a su esposo por una supuesta invasión de carril. Los hechos ocurrieron en el pasado 24 de abril, en Plaza Las Victorias, carretera a Masaya. Sin embargo, fue días atrás que el video empezó a circular por las redes sociales, causando descontento en la población. Henry Urbina, presentó formal denuncia en oficinas de asuntos internos de la Policía Nacional y expresó ‘’que esto no quede impune, el policía decía que la Ley 779 le valía cuando mi esposa, una menor de edad le dijo que lo iba acusar por haberla golpeado’’, y agrega ‘’no es la primera vez que situaciones como estas quedan sin resolver. Parece que estuviéramos en tiempos de la Guardia, según lo que me han contado’’. 100% Noticias visitó las instalaciones de la Policía Nacional en Plaza El Sol, con el objetivo de conocer el seguimiento que dan las autoridades sobre la denuncia, pero, no pudimos obtener versión oficial del comisionado Fernando Borge, debido a que no se encontraba en la estación policial. Stalin Andino/100% Noticias