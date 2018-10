19, Mayo, 2015 19, Mayo, 2015 10:16 a.m. 10:16 a.m.

ROBERTO BENDAÑA, ACUSADO EN CASO DE ESTAFA MILLONARIA, INSISTE EN SU INOCENCIA

Aún no existe fecha para el juicio oral y público en el caso de estafa contra Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga, que según el Séptimo Distrito Penal de Juicio de la capital Octavio Rothschuh , la audiencia se va a realizar conforme a la agenda del poder judicial y no a la agenda del Ministerio Público. Mientras tanto, 100% Noticias se comunicó vía Skype con Roberto Bendaña (prófugo de la justicia nicaragüense), también acusado por el delito de estafa agravada y crimen organizado en perjuicio de 17 personas por un monto que asciende a más de 7 millones de dólares, quien insiste en que es inocente. Según Bendaña, su abogado ha tratado de comunicarse en dos ocasiones con la embajada de Nicaragua en Washington sin obtener respuesta alguna sobre la razón por la que el gobierno de Nicaragua lo ha puesto en la lista roja de la INTERPOL. Respecto a la salida de Bendaña del país, él alega ‘’las autoridades y el gobierno saben que estoy en EEUU. Oficialmente, mi abogado ha estado en comunicación con la embajada de Nicaragua en Washington, y no tienen ningún respaldo al caso que sustente las acusaciones en mi contra e incluso la INTERPOL ha pedido los documentos al gobierno de Nicaragua y como no han obtenido respuesta, el proceso de eliminarme de la lista roja se alarga’’. Bendaña, considera que la INTERPOL es un organismo serio que le brinda la oportunidad al gobierno nicaragüense de respaldar que se elimine la acusación, y reitera que ‘’si sigo en la lista roja, es una violación y abuso, porque eso logrará la extradición y aprehensión, pero por tener la ciudadanía estadounidense, la extradición no es una opción. Eso si fuese el caso de algún delito, pero no es un delito, es doble abuso porque me acusan de estafa agravada y salí ileso de eso’’ enfatizó. Para Bendaña, el abogado Alberto Boza, que en su momento pidió justicia para los acusados de la estafa millonaria, que le incluía, no tiene fundamento. ‘’Ellos no tienen acusación contra mí’’ indicó. Por otro lado, Bendaña McEwan asegura que el asunto ´´es un hecho con una motivación política, ya que estuve involucrado con la Sociedad Civil y de la Unidad Sí, donde se buscó la unidad en la oposición para fomentar elecciones limpias. Por eso, no se realizado un debido proceso y más bien se ha politizado la situación’’, precisó. ‘’Espero llegar a Nicaragua, porque la población verá que hay un atropello en los derechos, y volverá la justicia en Nicaragua para quienes no estamos de acuerdo este sistema judicial’’, manifestó. Stalin Andino/100% Noticias