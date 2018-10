MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO SON CAUSADOS POR INSEGURIDAD VIAL

Según la VII Encuesta de percepción sobre seguridad ciudadana, realizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), “la inseguridad vial se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de la gente”, lo cual, a juicio de los autores de la investigación, es “especialmente grave” en Managua, donde se registran más del 60% de los accidentes que ocurren en Nicaragua. El pasado lunes la Policía reveló que en el primer trimestre de 2015 hubo 23 fallecidos más que el mismo período de 2014, pese a que la cantidad de accidentes se ha reducido en todo el país. Un 15.6%, de los 1,721 nicaragüenses encuestados en diciembre de 2014, percibe que los principales problemas relacionados a la seguridad vial derivan de la no aplicación de la Ley de tránsito a todo tipo de conductores; sin embargo la Policía informó el lunes que han multado a 32 mil infractores. Otro 14.3% cree que todo se debe a la falta de educación vial y un 9.5% opina que la infraestructura no es la adecuada.El 9.1% de los consultados por el Ieepp opinan que el meollo del asunto es que le dan licencia de conducir a personas sin la preparación debida; otro 7.9% cree que lo que están faltando son señales de tránsito y el 4.9% percibe que el problema es que los comerciantes tienen ocupadas las aceras. Poca gente atribuye el problema al comportamiento individual del conductor, que a veces incurre en la falta de cortesía vial, irrespeto a los peatones, imprudencia peatonal y el exceso de velocidad. Esta última, según la Policía, es una de las principales causas de accidentes en Nicaragua. Al referirse a las quejas de la población sobre el actuar de los oficiales de Tránsito, la directora ejecutiva del Ieepp, Elvira Cuadra, indicó que “desafortunadamente” la encuesta no fue tan específica en relación con este tema. Sin embargo señaló que otros análisis y estudios han revelado que cuando la ciudadanía ve a un policía uniformado desarrollando una actividad que no se corresponde con sus funciones, surgen quejas que afectan la imagen de la Policía.También preocupan a los nicaragüenses los robos (primer lugar), los asaltos a mano armada (segundo), violencia contra la mujer (cuarto) y los homicidios (quinto), delito que según la percepción ciudadana creció 22 puntos porcentuales con respecto a 2013. Cabe destacar que los temores de los habitantes de barrios y comunidades son diferentes a los de la ciudad, porque el entorno y los intereses son distintos. Los habitantes de estos lugares ubican los accidentes de tránsito en el noveno puesto de sus preocupaciones, en tanto los robos y expendios de droga y licor ocupan los primeros puestos. Cuadra dijo que los resultados de la encuesta revelan que si bien es cierto, las estadísticas oficiales son favorables para el país en comparación con las del resto de países de Centroamérica, “la percepción de inseguridad ciudadana se ha incrementado”, no obstante, la misma encuesta dice que el 51.9% de la población valora como efectiva la labor de la Policía Nacional que ha reforzado la seguridad en los últimos meses. END