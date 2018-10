21, Mayo, 2015 21, Mayo, 2015 1:53 a.m. 1:53 a.m.

INCERTIDUMBRE EN PRODUCTORES QUE ESPERAN LAS LLUVIAS PARA PODER SEMBRAR

Con el fenómeno climático El Niño, Abraham Galeano, productor y agrónomo del municipio de Jalapa, aprendió a ser prudente. Aunque ya tiene la tierra lista para sembrar maíz, arroz y frijoles, pretende plantar las semillas entre la última semana de mayo y la primera quincena de junio. “Han caído algunas lluvias, pero estamos aprendiendo a ser prudentes con el cambio climático y la recomendación es no sembrar con las primeras lluvias”, dijo Galeano. En Jalapa, municipio conocido como el granero nacional, se planea sembrar la misma cantidad de áreas del año pasado: 5,000 manzanas de maíz, 3,000 de arroz y 1,000 de frijoles. Este último rubro es más cosechado en la zona sur del valle porque presenta menores niveles de precipitaciones. Según Galeano, esperan que a partir de la fecha empiecen las lluvias, “aunque sabemos que los tiempos ya no son los mismos del año pasado porque a esta fecha ya el invierno estaba plenamente establecido en todo Jalapa”. Galeano indicó que solamente los arroceros regarán la semilla en la última semana de mayo debido a que las tierras son bajas y planas, y la siembra mecanizada no se puede realizar con mucha agua en el suelo. En la zona seca de Nueva Segovia los pequeños productores de granos básicos están siendo más prudentes por las sequías continuas. En abril, autoridades del Ineter informaron que el invierno podría establecerse a partir del 20 de mayo. Predicciones De acuerdo con datos del 14 de mayo, del Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, disponibles en su página web, “existe una alta probabilidad de que El Niño persista durante el verano del hemisferio Norte de 2015”. La sequía que atravesó el país en 2014 fue severa. Desde que comenzó el periodo lluvioso ese año las precipitaciones se redujeron hasta en un 50%, con el consecuente impacto en los plantíos de granos básicos en la siembra de primera. Estimaciones de cultivos Benito Basilio, un pequeño productor de maíz, de Madriz, señaló la importancia de los reportes de INETER, “estamos pendientes de los informes de INETER sobre el pronóstico de las precipitaciones”, explicó. En tanto, el delegado del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria y Asociativa (Mefca), en Chontales, Alí Miranda, manifestó que mediante el programa Crisol que llevan a cabo, pretenden financiar un estimado de 650 productores para que siembren frijoles, maíz y arroz en este primer ciclo agrícola. En su mayoría, los productores chontaleños siembran maíz durante el periodo de primera. Miranda aseguró que de los 650 productores a beneficiarse, 60 son de arroz que se dedican a sembrar al lado del lago Cocibolca. El dinero en concepto de préstamos se les entregará posiblemente a finales de mayo. El funcionario precisó que los financiamientos a los productores agrícolas se harán a través de Caruna, quien se encargará de desembolsar los préstamos en efectivos y también en cobranza. “Hasta cinco manzanas, lo que ellos (los productores) pidan (en dinero) se les va a prestar”, dijo. El préstamo que hace Caruna tiene una tasa de interés del 5% anual. De acuerdo con Miranda, “lo ideal sería que la gente termine de vender su producción y pague a Caruna” porque “se trabaja con fondos revolventes”. Recomendaciones Productores recomiendan a los demás sembradores que traten de plantar semillas de granos básicos de pronto desarrollo y resistentes a las plagas. Según estimados del presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), de Estelí, Justo Pastor Mendoza Moncada, para este año tienen previsto sembrar en el ciclo de primera cerca de 20,000 manzanas de terrenos con maíz, más de 16,000 con frijoles y unas 2,500 con papas y hortalizas. Juan Elías Urcuyo, técnico departamental del Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, en León, considera que es prematuro predecir las expectativas del ciclo agrícola que se avecina. Sin embargo, admitió que es necesaria la implementación del sistema de riego en los cultivos no tradicionales como maní, ajonjolí, soya y algodón. END