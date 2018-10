22, Mayo, 2015 22, Mayo, 2015 1:58 a.m. 1:58 a.m.

EXTRANJEROS JUBILADOS PASAN SUS AÑOS DE RETIRO EN MATAGALPA

Matagalpa sobresale como una de las localidades que la revista International Living recomienda para pasar sus años de retiro a las personas de países desarrollados. De acuerdo con la publicación, hay entre 250 y 300 extranjeros que han decidido pasar sus años de retiro en Matagalpa, ubicada en la zona norte de Nicaragua, que cuenta con un clima fresco y se caracteriza por su producción de exquisito café y fuerte comercio. La publicación compara el clima de Matagalpa con el de San Diego, California, Estados Unidos, y la de varias ventajas: las montañas que rodean a la localidad y sus frondosos bosques. “Toda la infraestructura de la ciudad facilita circular y vivir en Matagalpa. Todas las comodidades modernas están aquí: Internet de alta velocidad, modernos supermercados, cafeterías elegantes, teatro y mucho más”, subraya el artículo publicado esta semana en el sitio web de la revista especializada en temas de retiro e inversiones en el extranjero. International Living resalta que los jubilados de los países desarrollados pueden vivir en esta ciudad norteña de Nicaragua con unos US$1,500 al mes o menos, y precisa que los tratamientos dentales cuestan el 10% de lo que se pagaría en Estados Unidos. Añade que el alquiler de una vivienda con tres cuartos, dos baños y un jardín es de apenas unos US$200 al mes. Crecimiento Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, (Cantur) valoró positivamente este reconocimiento a una ciudad que está en crecimiento, no solo de su población, sino también de su economía. “Matagalpa tiene una población relativamente pequeña y una serie de cualidades, de los mejores productores de café al igual que Jinotega. Además no se ha sufrido tanto despale, el clima es fresco y eso ayuda mucho a las personas de cierta edad que no necesitan calor, pero que vienen huyendo del frío. Son jubilados la mayoría y quieren terminar sus días en un lugar tranquilo”, dijo Torres. Otras características, que hacen del municipio norteño un destino atractivo para los jubilados, son el bajo costo de la vida y la salud. En este último caso, el surgimiento de clínicas privadas de especialidades y la inversión de 200 millones de córdobas para la rehabilitación y ampliación del hospital regional “César Amador Molina”, hacen que este servicio sea más accesible y de mayor calidad, según la revista. Lo que buscan “Un ciudadano de esta calidad, quiere descansar, quiere seguridad, clima agradable y un hospital cerca. Tenemos una serie de hospitales que están certificados internacionalmente. Aunque aún hay debilidades en ese sentido, pero cada vez más hay más especialistas en ciudades como esta”, explicó. Además, destacó Torres, se han desarrollado proyectos en fincas agroturísticas que venden cabañas a extranjeros para luego ser habitadas a modo de tiempo compartido durante una temporada. El peso económico Matagalpa es la cuarta potencia económica del país, según un ranking de peso económico de los departamentos publicado en 2013 por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). De acuerdo con ese estudio, el consumo final de energía per cápita en Matagalpa es de 0.5 kilovatios hora, la mitad del promedio nacional, y en 2011 cada matagalpino compró 200 barriles de combustibles en el año. En cuanto a la factura mensual de agua potable, cada uno paga alrededor de 600 córdobas, la quinta más barata en el país después de las regiones Autónomas del Caribe, Río San Juan, Boaco y Madriz. La recaudación tributaria por persona en 2009 se estimó en un promedio de 300 córdobas. Beneficio El directivo de la Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo (Antur), Alfredo Gutiérrez, sostuvo que este segmento de personas de países desarrollados permite mejorar la economía del país, ya que los jubilados gastarán su pensión de retiro en este país. “Si un norteamericano recibe 4 mil o 5 mil dólares, ese dinero está ingresando al país, y con esos recursos en su apartamento, su villa, o su casa de mar, está consumiendo servicios locales, lo que contribuye a un desarrollo local, pero también al país en su conjunto. Fortalecer ese nicho de mercado, sería una estrategia muy importante”, valoró Gutiérrez END