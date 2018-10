22, Mayo, 2015 22, Mayo, 2015 3:54 a.m. 3:54 a.m.

BANPRO LANZA ''BILLETERA MÓVIL'' NO NECESITA INTERNET PARA REALIZAR TRANSACCIONES

Convertir el dinero de efectivo en electrónico ahora es más fácil, rápido y seguro con la “Billetera Móvil”, un producto que ofrece Banpro Grupo Promerica y que viene a simplificar las transacciones comerciales. Luis Rivas, gerente general de Banpro, explicó que la “Billetera Móvil” permite a los clientes, usuarios y público en general reemplazar dinero en efectivo por dinero electrónico a través del celular. “Es decir, podemos andar dinero sin andar efectivo, para los clientes significa un valor agregado porque pueden hacer todas sus compras y transacciones desde el celular, para los no clientes es una oportunidad de utilizar la plataforma para reemplazar dinero en efectivo por electrónico y para poder, eventualmente, tener acceso a una cuenta bancaria, si así lo desean”, detalló Rivas. Lo más importante de este producto es que no requiere de Internet, está disponible tanto para teléfonos básicos como inteligentes y es fácil de utilizar. Beneficios Con la “Billetera Móvil” los usuarios tendrán mayor seguridad porque las transacciones son encriptadas, además la persona cuenta con un número pin secreto y personal, de tal forma que si le roban el celular, nadie tendrá acceso a sus operaciones. El servicio también permite hacer las consultas que deseen a través del celular en todo momento, lo que se traduce en un mayor control de las transacciones, ya que recibirá mensajes de texto con notificaciones y si acude al banco para registrar la billetera tendrá acceso a reportes de sus movimientos a través de la web. Transacciones Con este servicio se podrán realizar diferentes operaciones, entre ellas consultas de saldo, transferencias de dinero, recargas de tiempo aire a celulares propios y de otras personas, recarga a la “Billetera Móvil”, retiro en efectivo en Agentes Banpro y cajeros automáticos de la red, y compras en comercios afiliados. Afiliación De acuerdo con Rivas, la afiliación a la “Billetera Móvil” se puede hacer de las siguientes formas: si es un celular inteligente se descarga la aplicación “Billetera Banpro” y se completan los datos que aparecen en pantalla, si es un celular básico solo basta con marcar al *155# y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla o bien llamar al 1 800 1530 donde un ejecutivo lo atenderá. De acuerdo con Julio Ramírez, vicegerente general de Banpro, cada transacción realizada a través de la “Billetera Móvil” tendrá un costo del 1% sobre el monto de la operación y el máximo de cada transferencia por mes será de US$500 o su equivalente en córdobas para los que no son clientes del Banpro. Según las proyecciones de la institución bancaria, se espera que para el primer año unas 35 mil a 50 mil personas se afilien a este producto. END