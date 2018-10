22, Mayo, 2015 22, Mayo, 2015 5:04 a.m. 5:04 a.m.

EN CALMA SE MANTIENE EL VOLCÁN TELICA

El volcán Telica no registró nuevas explosiones perceptibles por la población en las últimas horas, aseguraron autoridades leonesas en un reporte. De acuerdo a Evertz Delgadillo, secretario político de León, aunque la población se mostró preocupada por la actividad del miércoles en la noche y madrugada de jueves, éstos mantienen la calma. De manera preventiva, las familias recibieron indicaciones de las autoridades nacionales y locales ante este tipo de situaciones. Por otra parte, las brigadas médicas atendieron a algunas personas de la zona, aunque no hay afectaciones a la salud como consecuencia de la expulsión de cenizas y arena. Para este viernes, las brigadas continuarán su labor en las comunidades de Quezalguaque y Telica y se distribuirán 2.000 mascarillas para su protección. En otro orden, Delgadillo indicó que las marejadas en el departamento de León han disminuido y no han provocado daños materiales. Sobre las lluvias caídas la tarde y noche del jueves en los municipios de El Sauce, Achuapa, Larreynaga, Malpaisillo, Telica y Quezalguaque, indicó que las mismas fueron moderadas y no causaron afectaciones. 19 Digital