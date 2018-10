CONTROVERSIA POR DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE COLEGIO DE ABOGADOS

Dicha iniciativa refiere que los directivos tienen que tener como mínimo 10 años de experiencia en el ejercicio de su profesión. Cajina cuando fue electo tenía 8 años de ejercer la abogacía, pero fue dos años más tarde, que un grupo de abogados decidieron emprender acciones contra el dirigente. Los abogados reestructuraron la directiva y nombraron como nuevo presidente al Dr. Luis Pérez Alonso. “El punto es que en el momento en que fue electo hace dos años, él no los tenía (10 años) y nos engañó y nos mintió” dijo el Dr. Pérez Alonso. Cajina reconoce que al momento de su elección no cumplía con ese requisito, pero añadió que la única forma en que puede ser destituido del cargo es a través de la Asamblea General de Abogados. “Si bien es cierto que para esa fecha (26 de julio de 2013) no cumplía con los 10 años que establece el proyecto de ley del Colegio de Abogados (…) hay una excepción a la regla, de que fui electo en Asamblea General de Abogados, el máximo órgano de autoridad” explicó Cajina. Por esta razón informó que procederá a convocar a la Asamblea de Abogados para que sea ratificado en el cargo. Cabe destacar que el Colegio de Abogados no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, la iniciativa se mantiene estancada en la Comisión de Justicia de ese Poder del Estado. Por Jackson Orozco/100%Noticias

