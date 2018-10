INTENSAS TEMPERATURAS AUMENTARON CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN NICARAGUA

1:08 a.m.

Más energía renovable

De acuerdo con César Zamora, gerente país de IC Powers, el 23 de abril hubo un récord en la demanda máxima de energía, de 658.3 megavatios hora. En 2014, en la misma fecha la demanda fue de 633 megavatios hora. En abril, específicamente la última semana, los termómetros marcaron temperaturas superiores a los 37 grados Celsius en varios puntos de Nicaragua, principalmente en la costa del Pacífico. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) indicó que en Chinandega se registraron las temperaturas más altas, llegando hasta 39 grados. El 23 de abril “por primera vez pasamos de 650 megavatios hora, lo cual es un indicador importante de que en abril se generó una demanda pico", dijo Zamora. El empresario del sector energético explicó que la alta demanda de energía se debió "fundamentalmente" a las altas temperaturas: mayor "uso de aires acondicionados y mayor bombeo de agua", y "probablemente mayores nicaragüenses están consumiendo porque hay más con acceso" a la energía eléctrica. “El mayor bombeo se da porque no ha llovido y hay que bombear para irrigar porque no ha entrado el invierno", añadió. En declaraciones a los medios oficialistas, Salvador Mansell, director ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), aseguró que la cobertura actual de energía es de un 85.3%. Las proyecciones para este año es que llegue a 90%.Zamora manifestó que hay dos momentos claves para analizar el consumo máximo de energía: “En abril, que es el mes más caliente, y en diciembre, el viernes antes de la Navidad, alrededor de las 9:00 p.m., también se registra un pico en la demanda, que cada año va creciendo". Narciso Mayorga, investigador en temas energéticos, consideró que "hay que tener cuidado con el término histórico, porque en Nicaragua, como estamos todavía creciendo, prácticamente los resultados se vuelven picos". Sin embargo, agregó que "como ocurre en muchos países, la mayor demanda está fundada en el consumo residencial. Hay países que tienen dos períodos punta, al mediodía, porque la gente utiliza mucha cocina eléctrica, y el período que tenemos nosotros, entre 6:00 p.m. y 10:00 p.m.”.Basado en los datos del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) disponibles en su página web, Narciso Mayorga comparó el consumo de los diez primeros días de mayo de 2015 con el mismo período de 2014, encontrando que hubo mayor consumo el año pasado, aunque no es significativo. “Basado en los datos del CNDC, hice una comparación entre lo consumido desde el 1 de enero hasta el 10 de mayo de este año (1,488,522 megavatios hora) y lo del año pasado 2014 (1,473,461 megavatios hora)”, reveló Mayorga. El 29 de abril se consumieron 668 megavatios hora, de acuerdo con información oficial del CNDC.Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) indican que el 56% de la energía generada en el país entre enero y abril provino de fuentes renovables. De este total, el 22% se generó con fuentes eólicas, un 15% con energía geotérmica --principalmente de San Jacinto Tizate y Momotombo--, un 11% con los desechos de la caña de azúcar que se producen en los ingenios y un 8% con fuentes hidroeléctricas. En tanto, el 44% restante se generó con recursos fósiles. Información oficial del BCN reportó recientemente que US$107.5 millones se ha ahorrado Nicaragua por la compra de petróleo en el primer trimestre de 2015, lo que ha contribuido a la industria energética. END