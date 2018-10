25, Mayo, 2015 25, Mayo, 2015 7:26 a.m. 7:26 a.m.

VICEPRESIDENTE DE CSJ NO ACLARA CENSURA PERIODÍSTICA QUE APLICÓ JUEZ EN JUICIO DE ARCIA

El vicepresidente de la Corte suprema de justicia Marvin Aguilar, no aclaró si es una posición u orientación de la Corte Suprema de Justicia sobre la censura que aplicó el juez Enrique Rodriguez y el vocero Roberto Larios en el caso de Milton Arcia. Según Larios, el juez solo permitió la entrada a medios sandinistas, porque con ellos se sentía mas cómodo y excluyó de la cobertura a otros medios de comunicación incluido 100% Noticias. Aunque el vocero de la CSJ pidió disculpas a 100% Noticias después de alegar la existencia de una supuesta lista de periodistas comprados por Arcia y donde según Larios, ningún miembro del equipo periodístico de este canal, estaba involucrado. ''No tengo evidencia que implique a los periodistas de 100% Noticias con el señor Milton Arcia'', afirmó. Por otro lado, el director de la CPDH Marcos Carmona, exigió a la Corte Suprema de Justicia ofrecer disculpas a los medios independientes discriminados y censurados de la cobertura del juicio y explica se violaron derechos de libertad de prensa con la decisión del juez y vocero de la CSJ al no permitir que los reporteros estuvieran presentes en el desarrollo del juicio oral y público de Milton Arcia. Stalin Andino/100% Noticias