09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 9:02 a.m. 9:02 a.m.

INETER PRONOSTICA LLUVIAS DE LIGERAS A MODERADAS POR ONDA TROPICAL 16

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) pronosticó lluvias de ligeras a moderadas en todo el territorio nacional, especialmente para la tarde y noche de este jueves. De acuerdo a Mariano Gutiérrez, meteorólogo del INETER, estas condiciones del clima se están produciendo por la entrada de la onda tropical No. 16, la que unida a los remanentes de la No. 15, generará nublados en la mayor parte del país. “Se esperan acumulados considerables, principalmente en el Caribe y la Región Norte, mientras en el Pacífico esperamos que se mantengan los nublados por la mañana, y lluvias de ligeras a moderadas por la noche”, apuntó Gutiérrez. El funcionario detalló que este miércoles 8 de julio, en horas de la tarde, se presentaron algunas incidencias climáticas, las que fueron ocasionadas por la onda tropical No. 15, que en estos momentos está saliendo del país por el litoral pacífico. “Esta onda tropical generó precipitaciones en todo el país, con mayor incendia de acumulados en la Costa Caribe, igualmente se reportaron precipitaciones alrededor de los 30 y 50 mm en la región norte del país”, añadió. 19 Digital