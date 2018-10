10, Julio, 2015 10, Julio, 2015 10:54 a.m. 10:54 a.m.

JUEZ RECHAZA ACUSACIÓN CONTRA REPRESENTANTE LEGAL DE CIUDAD SAN SEBASTIÁN

El juez tercero local penal de Managua Ernesto Rodríguez rechazó la acusación contra el representante legal de Inver Capital Aranxa S.A Mario Montenegro, porque esta no reunió los requisitos de ley. Montenegro fue acusado por los delitos de exposición de personas al peligro, omisión de prestar auxilio y construcción en lugares prohibidos, pero el judicial consideró que en la acusación no se demostró la participación del imputado en los hechos. Por su parte, los 10 afectados se demostraron indignados y con lágrimas en sus rostros manifestaron que se sentían desprotegidos, además increparon al representante legal de Aranxa por no asumir su responsabilidad de los daños que provocaron las lluvias el pasado 11 de junio. Los demandantes incluso expresaron lo dicho por Fidel Moreno que la urbanizadora está ubicado en un cauce natural y que cualquier obra que se realice sepa insuficiente para contener inundaciones. Las víctimas refirieron que decidieron interponer la acusación por la vía penal antes que la administrativa porque en esta, el proceso es más rápido y evitarían pasar hasta tres años para esperar una resolución del caso. Stalin Andino/100% Noticias