10, Julio, 2015 10, Julio, 2015 11:09 a.m. 11:09 a.m.

GRUPO Q NIEGA QUE ESTÉN CONSTRUYENDO EN REPRESA JEAN PAUL GENIE

El grupo Q, negó que estén construyendo en los terrenos donde antes funcionaba la represa Jean Paul Genie. El Gerente de esta compañía dijo que como empresa, solo alquilarán el edificio que se construirá en el lugar. Roberto Sansón, Gerente país del Grupo Q, señaló que como compañía firmaron con los dueños de la propiedad un contrato de arriendo con opción a compra. Sansón hizo caso omiso a la opinión de expertos que señalan que es arriesgado construir en la zona donde por muchos años funciono una represa. “El Grupo Q, no está construyendo en la zona, nosotros estamos rentando el lugar, estamos alquilando para que sea la casa matriz del Grupo Q. Yo te aclaro que existen arquitectos, ingenieros que están en la zona, nosotros para poder alquilar ahí, tuvimos que contar con la aprobación de nuestra marca. La represa que estaba ahí se pasó para la parte trasera y eso fue aprobado y validado por la Alcaldía”, manifestó Sansón. Consultado al respecto el ex Alcalde, Arnoldo Alemán, aseguro que durante su administración la Alcaldía de Managua adquirió dichos terrenos para construir la represa. “En mis tiempos se hizo la represa y los terrenos fueron adquiridos por la Alcaldía no sé si fue vía compra o a través de una declaración de utilidad pública, pero no fue alquilada porque aquí se iba a realizar una obra permanente para evitar la erosión de la cuenca sur de Managua”, explicó Arnoldo Alemán. Meses atrás las autoridades de la Alcaldía de Managua presentaron al Concejo Municipal un informe donde revelan que dicho terreno es privado. “Nosotros recibimos un informe dos semanas después que iniciaron los movimientos de tierra y se nos informó que los terrenos son privados”, señaló el Concejal Alfredo Gutiérrez. El edificio que será rentado por el Grupo Q, será construido en un terreno de dos manzanas y en el funcionará la casa matriz de esta distribuidora de vehículos. 100% Noticias