GAS LICUADO BAJA LEVEMENTE DE PRECIO DESDE 2014

El gas licuado de petróleo (GLP), usado en las cocinas de los nicaragüenses, tendrá una leve alza este domingo: C$0.25, el tanque de 25 libras y C$1.15 el de 100 libras. Sin embargo, para alivio de los hogares nicaragüenses, el precio de ese producto ha experimentado una baja de al menos 8.7% en lo que va del año y más de 43% del 23 de febrero de 2014 a la fecha. El precio que los consumidores están pagando actualmente por el cilindro de 25 libras, el más usado en las cocinas de los nicaragüenses, es de C$190.5, según distribuidores de este producto en Managua. Mientras que el 4 de enero de este mismo año, según el sitio web el del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el precio era de C$208.75.Por otra parte el cilindro de 100 libras tenía un costo de C$960.5 el 4 de enero, pero ayer se encontraba en C$876.25, de acuerdo con los distribuidores. Dora González, de la distribuidora de gas San Martín, en Managua, destacó que el tanque de gas de 25 libras bajó C$5.00, del 14 de junio al 28 de junio, al pasar de C$195.5 a C$190.5 y el de 100 libras bajó en ese mismo periodo C$23.25. González dijo que la baja en el gas ha sido un alivio para los hogares nicaragüenses: “Hay más facilidad para comprar gas. Desde mi posición, como consumidora que también soy, veo que ha sido un beneficio”, opinó. El ente regulador refleja que el precio promedio ponderado en lo que va del año es de C$209.64, en la presentación de 25 libras; en tanto, el precio promedio ponderado en todo el 2014 fue de C$278.35. Los precios más altos del GLP, o gas para cocinar, se encuentran en febrero y marzo de 2014, cuando la presentación de 25 libras alcanzó hasta los C$334.75 y el de 100 libras, hasta C$1,539.25. Es así que la baja en el precio representa más del 43% en ahorro respecto a esos meses. Marvin Pomares, director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec), valoró como positivo para la población el beneficio de la baja del gas licuado, pero lamentó que no esté pasando lo mismo con el precio de los combustibles. Pomares criticó que mientras el precio del gas ha ido a la baja, por la caída del precio del petróleo, el precio de los combustibles sube cada semana. El precio de la gasolina súper subirá a partir de este domingo C$0.51 y el de la gasolina regular C$0.34. Mientras que el precio del crudo llegó ayer a US$52.74 por barril, cuando el año pasado por esta misma fecha, el precio del petróleo superaba los US$100 por barril. “La rebaja del gas licuado se da porque existe un ente regulador del precio; pero en el caso del combustible no es regulado por el Estado, entonces no se hace acorde con la paridad internacional (precio internacional del petróleo)”, comentó Pomares. END