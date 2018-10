POLICÍA NACIONAL EMITE COMUNICADO LAMENTANDO MASACRE EN LAS JAGÜITAS

2:30 a.m.

Los 14 oficiales antidrogas involucrados en los hechos sangrientos de la noche del pasado sábado, donde perecieron tres personas y dos resultaron heridas, están bajo investigación y detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, así se asegura en una nota de prensa leída esta mañana por la comisionada mayor Magdalena Fonseca. “Una vez finalizado el proceso investigativo, quienes se encuentren con responsabilidad serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República, para que haga uso del ejercicio de la acción penal y se aplique la Ley con todo el rigor que esta tragedia demanda”, declaró la representante de la institución. La Comisionada Fonseca detalló que los agentes incurrieron en violación de norma de procedimiento de actuación policial, ocasionando hechos dolorosos que constituyen una tragedia para las familias afectadas, la institución policial y el país. En la comunicación oficial, a manera de justificación, se asegura que el vehículo en que viajaban las víctimas presentaba “características similares al carro que pasaría con el cargamento de cocaína”. En el mismo comunicado se señala al conductor del vehículo, Milton Antonio Reyes Martínez por no haber acatado la señal de alto hecha por los agentes antinarcóticos sobre el camino a Las Jagüitas, sin embargo cabe aclarar que la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, dijo la noche del sábado en el lugar de los hechos que los policías debieron haber implementado un foco lumínico para hacer la señal de alto, que no utilizaron en este caso. Sin embargo, el conductor y padre de los menores fallecidos expresó no detenerse al momento que los agentes hicieron señal de alto, por creer se trataba de un asalto porque los policías vestían de civil.En el evento del sábado perecieron José Efraín Reyes Ramírez, de 11 años; Aura Marina Reyes Gamboa, 10 años, (ambos hijos de Milton Reyes) y Katherine Ramírez Delgadillo, de 22 (cuñada de Milton). Los dos primeros fallecieron al llegar al hospital Manolo Morales la noche del sábado y la tercera víctima en el hospital Lenín Fonseca la madrugada del domingo. Los heridos son los niños Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de 5 años, hija de Katherine y el niño Axel Reyes de 12 (también hijo de Milton), quienes permanecen en el hospital La Mascota bajo pronósticos reservados. Los familiares pidieron a la Granera que se haga justicia por los hechos cometidos. Cabe señalar, durante el comunicado de prensa, la policía se limitó a responder las preguntas de periodistas bajo el argumento que continúan las investigaciones de este caso. END