14, Julio, 2015 14, Julio, 2015 7:39 a.m. 7:39 a.m.

COBROS EXAGERADOS PARA TÍTULOS UNIVERSITARIOS CONTINÚAN

El proceso de autoregulación universitaria para los cobros de titulación y egreso necesita de “más trabajo”, aseguró Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades. Esto porque, dijo Talavera, en los últimos años han recibido alrededor de 240 denuncias de universidades que no han atendido los acuerdos de autoregulación. Por su parte, Adán Bermúdez, presidente del Consejo Superior de Universidades Privadas, señaló que al proceso lo que le falta es transparencia porque han solicitado a la Asamblea Nacional los informes de denuncias recibidas y este no los ha facilitado, pero también aseguró que no todas las denuncias recibidas corresponden a elevados cobros de titulación. Ernesto Medina, representante de las universidades no asociadas, dijo que hay “algunas, muy pocas” universidades privadas que no han cumplido los acuerdos de autoregulación, pero afirmó que las universidades están haciendo público sus aranceles y costo por titulación y egreso para que un inicio los bachilleres conozcan lo que tiene que pagar y decidan si están en capacidad de hacerlo. En el país hay 56 universidades, entre públicas y privadas, en las que se atiende a aproximadamente 140 mil estudiantes, según Telémaco Talavera. La Prensa