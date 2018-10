MÁS DEL 70% DE LOS NICARAGÜENSES PREFIEREN NO HABLAR DE POLÍTICA

1:10 a.m.

None

¿QUÉ ES DEMOCRACIA?

El 92.9% de los encuestados consideró que el diálogo es el mejor método para resolver las diferencias y problemas con el Gobierno. Un 4.9% dijo estar a favor de las “confrontaciones y/o movilizaciones”. Un 2.2% no opinó.

¿QUÉ HACE FALTA?

Una mayoría de nicaragüenses manifiesta apatía hacia las discusiones políticas y opta en general por retirarse de los grupos que discuten sobre política para no enemistarse con sus interlocutores, revelan los resultados de la más reciente encuesta de M&R, realizada entre el 19 de junio y el 2 de julio. Al ser consultados sobre la actitud que toman cuando en un grupo se conversa sobre política, el 42.7% contestó que se retira, el 41.4% dijo que “se limita a escuchar” y solo un 13.3% expresó que se involucra en la conversación. Aduciendo temor, un 10.3% calla o se retira cuando en un grupo de personas abordan temas políticos. En tanto, un 78.5% alegó que se retira porque las “discusiones políticas solo provocan enemistades”. La encuesta, que tiene un margen de error estimado en +/- 2.41% y un nivel de confianza 95%, fue aplicada a una muestra de 1,719 personas mayores de 16 años a nivel nacional.En el acápite sobre los nicaragüenses y la democracia, la firma encuestadora consultó sobre las nociones de democracia que hay entre la población, encontrando que el 43.2% considera que es “vivir en paz”, en tanto el 17.8% dijo que es “expresarse libremente”, el 11.6% que es “elegir libremente” y el 7.9% consideró que democracia es el “respeto a los derechos del pueblo”. De acuerdo al 61.8%, la democracia se ha fortalecido. Un 18.6% considera que se ha debilitado, un 15.3% cree que está igual que con los gobiernos anteriores y un 4.6% no sabe o no respondió. Los que creen que la democracia se ha fortalecido disminuyeron en ocho puntos porcentuales respecto a marzo de este año. Mientras que los que sostienen que se ha debilitado aumentaron en 6.6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo. En contraste, cuando consultaron sobre el estado actual de la democracia, el 62.7% contestó que “le hace falta algo” y un 31.5% consideró que “está bien como está”.La firma encuestadora preguntó a ese 62.7% qué le falta a la democracia y ofreció una lista de opciones. El 31% sostuvo que falta participación ciudadana, frente a un 22.5% que consideró que falta acabar con la corrupción y un 17.5% dijo que falta aumentar la transparencia en el Estado. Por otro lado, se le consultó al 31.5% que contestó que todo está bien, qué aspectos son esos que caminan a la perfección. El 37.3% sostuvo que “vivir en paz”, seguido por el 35.8% que consideró que hay libertad de expresión y al 7.8% que dijo que existe igualdad ante la ley. Por otro lado, se le consultó al 31.5% que contestó que todo está bien, qué aspectos son esos que caminan a la perfección. El 37.3% sostuvo que “vivir en paz”, seguido por el 35.8% que consideró que hay libertad de expresión y al 7.8% que dijo que existe igualdad ante la ley.de los nicas encuestados alegó que se retira de las discusiones políticas porque “solo provocan enemistades”.aseguró que se involucra en las conversaciones sobre política. END