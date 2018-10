FISCALÍA REVELA NOMBRES DE POLICÍAS INVOLUCRADOS EN MASACRE DE LAS JAGÜITAS

4:20 a.m.

Capitán Zacarías Ignacio Salgado Teniente Jairo Antonio Aguilar Hernández Teniente Johnny Henry Palacios Jiménez Teniente Oscar José Vargas Rugama Teniente José Alejandro Fonseca Salmerón Sub oficial Mayor Javier Alejandro Saldaña Torrez Sub oficial Mayor Henry Antonio Cruz Sub oficial Augusto César Medrano Sub oficial Miguel Ángel Ramos Cortes Sub oficial Osman Ricardo García Hueck Sub oficial Ernesto Alexander Urbina López Sub oficial Noel Antonio Altamirano Sub oficial Wilber José Chávez Salazar Sub oficial Harrinson Osmar Ramírez Medina

La Fiscalía de Nicaragua presentó este viernes los nombres de los policías que dispararon contra la familia Reyes-Ramírez, mientras se movilizaban en un carro por la comunidad de Las Jagüitas, Managua, en el que resultaron tres personas muertas entre ellos dos niños. ''En relación al ataque policial contra un familia en las Jagüitas. Se conformó un equipo técnico de investigación al cual se le está brindando asesoramiento jurídico. Los investigados se encuentran detenidos en la dirección de auxilio judicial'', dijo la fiscal de la República Ana Julia Guido. Según la fiscal la falta de autopsia ha perjudicado el proceso de investigación. Según Milton Reyes, quien conducía el vehículo atacado, la familia doliente se 'opuso' a que Medicina Legal practicara la autopsia a los cadáveres de las víctimas. Guido dijo que los policías detenidos por esta situación son un capitán, cuatro tenientes, dos sub oficiales mayores y siete sub oficiales.Será hasta el próximo 22 de julio que la Fiscalía General de la República acusará a los policías involucrados en lo que según la Policía Nacional fue un fallido operativo antinarcótico. Cabe señalar, en el comunicado no se detalla los delitos por los que serán procesados los acusados. Stalin Andino/100% Noticias