17, Julio, 2015 17, Julio, 2015 12:13 p.m. 12:13 p.m.

PARO DE LABORES EN PASO A DESNIVEL SEGÚN TRABAJADORES POR FALTA DE PAGO

Obreros temporales contratados para las obras que la municipalidad realiza en el paso a desnivel de Rubenia, el jueves comenzaron un paro escalonado según por la falta de pago de las horas extras. Según los obreros consultados, el jueves suspendieron labores entre las 7:00 y las 9:30 de la mañana porque “prácticamente están pagando el básico. Por ejemplo yo había acumulado 106 horas extras, y ya me debían 46 horas, pero solo me pagaron 18 horas”, aseguró molesto uno de los trabajadores que por temor a despido pidió el anonimato. Otro trabajador destacó que los empleadores los tienen condicionados. “Los contratistas nos amenazan que quien se queje no volverá a trabajar para ellos”, aseguró. Una circular puesta en la oficina de los encargados de la obra determina que la hora laboral es hasta las 10:00 de la noche. Además los quieren obligar a trabajar el 20 de julio, dado como descanso por el Ministerio del Trabajo. El Código del Trabajo en su título III, Artículo 51, establece jornadas ordinarias diurnas de 8 horas y en su Artículo 57 dicta que el trabajo que se realice fuera de las jornadas ordinarias constituyen horas extraordinarias y no son obligatorias para los trabajadores, a no ser que haya un común acuerdo con el empleador, quien debe pagarlas, de acuerdo con el Artículo 62 del mismo Código. El Nuevo Diario buscó a la ingeniera a cargo de la obra, a quien solo le identificaron como Zaida, quien se limitó a decir que no tenía idea de lo que los trabajadores decían. Según los obreros, ellos no trabajarán más horas extras, mientras no se salde la deuda que tienen los contratistas con los trabajadores, que de no cumplirse podrían irse al paro total. Entre los trabajos faltantes está el revestimiento de la carretera, la instalación de luces, terminar con tragantes de la red pluvial y las cajas de sistema eléctrico. Los obreros encargados de finalizar la estructura del puente aéreo, contratados por otra empresa, dicen supuestamente no tener problemas de ese tipo. 70 por ciento de obreros del paso a desnivel de Rubenia son de contratación temporal. END