19, Julio, 2015 19, Julio, 2015 3:47 a.m. 3:47 a.m.

MORENO: LLUVIAS NO HAN CAUSADO MAYORES AFECTACIONES EN MANAGUA

None

Las precipitaciones que se registraron la tarde de este sábado 18 julio tuvieron una duración de 30 minutos, presentándose los mayores acumulados en el sector de Acahualinca donde se reportaron 54 mm, Nejapa con 45 mm y Cedro Galán con 27 mm, niveles que según el Secretario General de la Alcaldía de Managua (ALMA), Fidel Moreno Briones, no provocan grandes afectaciones en la capital. Moreno indicó que producto de las lluvias en algunas vías de Managua hubo desprendimiento de adoquines, a lo que hay que sumar caída de árboles y el colapso de un muro de 40 metros en el barrio Jonathan González. También se reportó desprendimiento de tierra en alrededor de 80 metros paralelos a una canaleta en construcción en el sector de la disco El Chamán, obra sobre la cual la Comuna continuará trabajando hasta lograr el revestimiento de la misma y evitar mayores daños. El Secretario General aseguró que estos eran terrenos privados, pero que la Alcaldía los ha adquirido para poder realizar las obras. Igualmente, en el sector de Bolonia se anegaron 5 casas por obstrucción en las tuberías. “El sistema de drenaje en general funcionó para una lluvia de este volumen, estamos al límite de la capacidad del sistema en la ciudad de Managua, que todavía (resiste) 70 a 80 mm, no hemos tenido mayores incidencias”, detalló. Explicó que tras las lluvias del 11 de junio la micropresa Los Gauchos colapsó, pero que en esta ocasión ha funcionado muy bien, debido al mantenimiento que la Alcaldía le ha estado dando. El funcionario de la comuna señaló que a raíz de esta lluvia todo el sistema de Prevención de Desastres se ha mantenido activo, los Gabinetes de la Familia en los territorios igualmente estuvieron movilizados y la Promotoría Solidaria reportando en tiempo y forma la ocurrencia de la lluvias. “Una lluvia entre 50 y 70 mm no nos causa grandes estragos. Sí, de manera focalizadas pueden producir afectaciones en algunos lugares que se concentran grandes volúmenes (de agua)”, aseguró. Para dar una idea de cómo funciona la ciudad de Managua ante las precipitaciones, Moreno recordó que los anteriores estragos fueron provocados por volúmenes verdaderamente altos, como el del 2 de junio, cuando cayeron sobre la ciudad 206 mm, o bien los del día 11, cuando las precipitaciones anduvieron entre 200 y 500 mm. Moreno aseguró que prácticamente todas las obras de drenaje en la capital están en etapa de ser terminadas, aunque añadió que se están invirtiendo 110 millones de córdobas en otros 274 proyectos para mitigar los efectos de las lluvias. “Hemos terminado un poco más de 80 proyectos hasta este momento y están un poco más de 150 aún en proceso de ejecución, otros están por empezar. Así que en general ese programa avanza bien”, refirió. FUENTE: EL 19 DIGITAL