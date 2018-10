52.3% DE NICARAGÜENSES SE IRÍAN DEL PAÍS EN BUSCA DE UN MEJOR EMPLEO

1:10 a.m.

Dispuestos a irse

Menos esperanza

A corto plazo

Pocos reciben remesas

Siete de cada diez nicaragüenses consideran que los precios de los combustibles afectan la economía familiar, tres de cada diez indican que su principal problema es el desempleo y más de la mitad de la población está dispuesta a emigrar, según la más reciente encuesta realizada por la firma M&R Consultores. La encuesta, con cobertura nacional, indica que un 28.5% de los nicaragüenses cree que el principal problema que tiene el país es el desempleo, percepción que se incrementó en relación con la encuesta de marzo pasado, de esa misma firma, cuando era el 28.1% de los encuestados que consideraba el desempleo como su principal problema.En el país, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), la tasa de desempleo es del 6.8%, más baja que la de Costa Rica, donde la falta de empleo afecta al 10% de la población. Sin embargo, la encuesta de M&R Consultores, que se aplicó a 1,719 personas, refleja que más nicaragüenses están dispuestos a emigrar, ya que el 52.3% de los encuestados respondió que sí se iría del país. En junio del año pasado el porcentaje de nicaragüenses que querían irse del país, según M&R Consultores, era del 48.8% y en marzo de este año el 47.4%. Los países más atractivos para quienes están dispuestos a emigrar siguen siendo Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y España.La percepción de los nicaragüenses de que la situación económica del país será mejor en los próximos doce meses ha descendido entre la encuesta realizada en junio y la de marzo de este año por M&R Consultores. El 68.6% de los encuestados indicó que la situación económica en los próximos doce meses será mejor, mientras que en marzo pasado era el 74.1% de la población el que esperaba un mejor futuro económico. También el porcentaje de personas que opina que la situación económica del país será peor en los próximos doce meses pasó del 6.6% en marzo pasado al 7.3% en junio.La percepción de que la situación económica actual del país es muy buena mejoró el pasado mes de junio (3.9%) con respecto a marzo pasado (3.7%). Sin embargo, al comparar la situación económica actual con la de hace un año, junio de 2014, la percepción de mejoría cayó. En junio de 2014, el 40.6% de la población estimaba que la situación del país era mejor que la de hace un año, mientras que en la más reciente encuesta, de junio pasado, solo el 35.5% manifestó que la situación económica había mejorado.Ocho de cada diez nicaragüenses no reciben remesas familiares, según la encuesta de opinión pública de M&R Consultores realizada en el mes de junio. El porcentaje de nicaragüenses que no recibe remesas del exterior se ha incrementado en los últimos doce meses, ya que en junio del año pasado un 80% de los encuestados señaló no recibir remesas, porcentaje que se incrementó hasta el 83.9% en junio de este año. Aunque menos personas estarían recibiendo remesas en el país, las cifras oficiales reflejan que en los primeros cinco meses del año hubo un crecimiento del 4.5% en el monto recibido por ese rubro, al sumar en total US$488.5 millones. Las remesas representan el 9.8% del producto interno bruto (PIB) del país. En todo el año, en el 2014, las remesas alcanzaron la cifra histórica de US$1,135.8 millones, un 5.3% más que en el 2013, cuando las mismas fueron de US$1,077.7 millones.de la población se siente insatisfecha con la rebaja en dicha tarifa.de la población está satisfecha con la rebaja en la tarifa de energía eléctrica. END