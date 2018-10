21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 9:53 a.m. 9:53 a.m.

ABOGADOS OFRECEN APOYO A POLICÍAS INVOLUCRADOS EN MASACRE DE LAS JAGUITAS

Abogados del Bufete García-Salazar ofrecieron su apoyo a los Policías involucrados en la masacre de las Jaguitas tras considerar que sus derechos y garantías constitucionales son violentados por las autoridades. Álvaro García, representante del Bufete, refirió que los policías tienen derecho a la presunción de inocencia, a ser juzgados ante la autoridad judicial sin dilación alguna, a no ser obligados a declarar en contra de sí mismo y a que se le dicte sentencia en los términos de ley. Principios que según García son violentados de forma parcial, cuando han trascurrido más de 8 días y no han sido acusados ante los tribunales de Justicia. Por su parte, el abogado José Noel Salazar afirmó que los policías “son ciudadanos ejemplares que merecen ser atendidos (…)que no se les debe tratar como si fuesen delincuentes” y añadió que “ a estas alturas del campeonato” los oficiales deberían de estar libres o ante el juez de la causa. Los abogados revelaron que los familiares de los policías tienen temores de ser engañados en el sentido que las autoridades policiales nos les dan información clara sobre la asistencia legal que tendrá los oficiales en el proceso judicial, pues les han indicado que por el momento no deben contratar abogados. Jackson Orozco/100%Noticias