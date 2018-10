22, Julio, 2015 22, Julio, 2015 10:33 a.m. 10:33 a.m.

A LA EXPECTATIVA POR ANUNCIO DE EMPRESA QUE CONSTRUIRÁ ESTADIO NACIONAL

A la expectativa del anuncio del nombre de la empresa que presentó la mejor oferta para la construcción del proyecto del estadio nacional de beisbol están empresarios de la construcción y concejales. El concejal del Partido Liberal Independiente (PLI), Alfredo Gutiérrez, señaló que sería importante conocer lo más pronto posible la empresa ganadora de la licitación, ya que existen plazos para el desarrollo de la obra, y ya hubo al menos dos prórrogas para la presentación de los proyectos. El concejal comentó que la alcaldesa Daysi Torres o bien el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, quien ha estado al frente del proceso del proyecto, tienen la responsabilidad de presentar ante el Concejo un informe sobre la licitación y las implicaciones del proyecto. “Como miembros del Concejo Municipal, apoyamos la construcción del estadio y por eso aprobamos un préstamo de 35 millones de dólares. Por tanto, sería oportuno que se brinden los detalles. Que se diga qué empresa constructora o consorcio fue el mejor oferente y con qué margen o porcentaje logró la adjudicación”, comentó Gutiérrez. Destacó que ese anuncio ya debió haber sido hecho. Empresas en concurso El pasado 26 de mayo las empresas oferentes presentaron las propuestas técnicas y de diseño para la construcción del nuevo estadio nacional de beisbol a la Alcaldía de Managua. Entre estas están Constructores Nicaragüenses Asociados S.A. (Coniasa), el Consorcio del Estadio Nacional integrado por las constructoras nicaragüenses D’ Guerrero Ingenieros, Llansa Ingenieros, Lacayo Fiallos y NAP Ingenieros; y las extranjeras Meco y Facosa, de origen costarricense y mexicano respectivamente. Según la municipalidad, el paso a seguir era la evaluación de las propuestas. El concejal del Partido Liberal Constitucionalista, Róger Reyes, comentó que ya es tiempo para que se presente al escogido para ejecutar la obra. “Hasta el momento el Concejo Municipal no han convocado a sesión. (Fidel) Moreno tiene que presentar los pormenores del proyecto y su desarrollo. Eso puede ser en una sesión extraordinaria o en la próxima sesión ordinaria, en puntos varios. Mientras no se comience no se termina, y hay un plazo de 18 meses”, expresó Reyes, recordando que el estadio se hará de cara a los XIII Juegos Centroamericanos de 2017, de los que Nicaragua es sede. Constructores aguardan Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), comentó que las empresas constructoras también están en espera de la decisión de la municipalidad, para lo cual esta instancia tiene sus propios procesos. “Habría que esperar que la Alcaldía haga el anuncio de la adjudicación. Consideramos que los plazos considerados se están cumpliendo”, aseguró Pereira, refiriendo que el tiempo corrido no representará atrasos para la entrega del importante proyecto. El ingeniero Roberto Lacayo, de la empresa Lacayo Fiallos, se limitó a decir que también esperan que en los próximos días se haga el anuncio. El estadio nacional de beisbol se construirá en los predios al costado norte de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y en su diseño se debe tomar en cuenta que se trata de una zona sísmica y con problemas de drenaje. END