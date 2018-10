23, Julio, 2015 23, Julio, 2015 2:19 a.m. 2:19 a.m.

LA IMPORTANCIA DE HABLAR INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA PARA ESTUDIANTES NICAS

El idioma inglés como segunda lengua es fundamental para la formación de universitarios competitivos en el mundo laboral. Es posible que durante el bachillerato los adolescentes hayan tenido un primer acercamiento con el idioma, pero “pasamos cinco años en la secundaria y salimos sin hablar inglés”, apuntó Franklin Téllez, presidente de la Asociación Nicaragüense de Profesores de Inglés (ANPI), a la revista centroamericana Estrategia y Negocios. Es entonces que al momento de escoger su carrera universitaria, los estudiantes deberían plantearse si previamente culminan sus estudios de inglés avanzado en algún instituto, y por qué no, luego se matriculan en una universidad bilingüe si tienen la oportunidad. El doctor Silvio De Franco, presidente de la Universidad Thomas More, manifestó que se debe concienciar a los jóvenes de que el idioma inglés se ha convertido en algo sumamente indispensable: “A la persona que sabe inglés y a la que no, las separa una barrera enorme; esto al momento de las ofertas y los puestos laborales donde los colocarán”. De acuerdo con Tsedal Neeley, profesora en Harvard Business School, el inglés provee ventajas para la presión competitiva que obliga a comunicarse con un amplio conjunto de actores para que el negocio funcione; la globalización de tareas y recursos, con plantillas dispersas geográficamente que deben trabajar para conseguir los mismos objetivos; y, por último, la gestión sobre fusiones y adquisiciones internacionales, donde los matices son fundamentales a la hora de cerrar o no un acuerdo. CNN Expansión expone que en 2012 The Economist Intelligence (Unit) publicó un estudio que señalaba que casi 70 por ciento de los ejecutivos creía necesario que su personal dominara el inglés para que los planes de expansión corporativos pudieran convertirse en realidad, y uno de cada cuatro afirmaba que más del 50 por ciento de todo su personal necesitaba tener conocimientos de inglés. La universidad internacional de Kaplan realizó un estudio sobre los beneficios de aprender idiomas, y en sus resultados obtuvo que más de un tercio de las empresas a nivel mundial buscan trabajadores con habilidades en idiomas, quienes pueden aspirar a incremento del 20 por ciento de su salario por la misma razón. Respecto de los profesionales a quienes les conviene hablar más de dos idiomas, Kaplan indica: periodista, diseñador de videojuegos, director de marketing, guía turístico, ingeniero y médico. Y si tales afirmaciones no bastaran, la agencia Axia Core recoge que un tercio de los libros del mundo son publicados en inglés, el 75 por ciento de la bibliografía científica también, y un 80 por ciento de los usuarios se comunican en dicho idioma a través de Internet. BENEFICIOS MENTALES Aprender un idioma también provee ventajas a nivel personal. Un estudio publicado en Annals of Neurology reveló que esto permite mejores capacidades cognitivas, brindando agilidad mental por más tiempo. Asimismo, un estudio de Psychological Science indica que la gente que habla dos lenguas puede procesar ciertas palabras más rápido, sobre todo si dicha palabra tiene el mismo significado en ambas lenguas. Por su lado, la revista Psychological Studies verificó que cuando la gente piensa en otra lengua tiene más probabilidades de tomar una decisión racional en una situación problemática. END